'Osvobojeni' zapornik je nekdanji skorumpirani obveščevalec

Ameriška medijska hiša CNN je pred dnevi objavila prispevek reševanja zapornika iz skrivnega sirskega zapora. Prispevek znane novinarke Clarisse Ward je takoj po objavi sprožil številne kritike, da naj bi bil neavtentičen in zaigran, prejel tudi opombo skupnosti družbenega omrežja X. Sedaj je postalo znano, da je rešeni moški v resnici nekdanji sodelavec režima, ki je bil še v času Asada zaprt zaradi izsiljevanja in korupcije.

OGLAS

Pod padcu Bašarja al Asada in prevzemu oblasti s strani islamistov so se nove oblasti in nekateri prebivalci odpravili na lokacijo velikega zapora Sednaja. Tam naj bi bilo po prvih informacijah zaprtih več tisoč ljudi, nasprotnikov Asadove oblasti. Nekateri so celo omenjali številko 100.000. Nato je sledilo presenečenje. Ob temeljitem pregledu zaporniškega kompleksa niso našli nikogar. Sirski zapori so sicer zgodovinsko zelo razvpiti objekti, znani po mučenjih, ki so jih v njih izvajale tako sirske oblasti, kot agenti tujih obveščevalnih služb, tudi Cie med t. i. vojno proti terorizmu.

"Sirija je svobodna," je objavo na omrežju X pospremil CNN. "Izjemen trenutek, ko Clarissa Ward in njena ekipa najdejo sirskega zapornika, osvobojenega iz tajnega zapora v Damasku. Moški je bil več dni brez hrane, vode ali svetlobe in ni vedel, da je režim Bašarja al Asada že padel." V prispevku so novinarka in njena ekipa v spremstvu enega od upornikov naleteli na zaklenjeno celico v zaporu. Paznik je s pištolo razstrelil ključavnico in ko so vstopili v celico so v njej našli osamljenega moškega, skritega pod odejo. Predstavil se je kot Adel Gurbal, običajen civilist iz mesta Homs. Sledili so čustveni in empatični prizori njegove evakuacije iz zapora.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Omrežje X je nato objavo označilo z opombo skupnosti, v kateri so navedli, da je malo verjetno, da bi bil zapornik po treh mesecih, kot trdijo v prispevku, tako čist in urejen ter neobčutljiv na zunanjo svetlobo. Sledil je plaz kritik na račun novinarke in medijske hiše, češ da širijo laži, dezinformacije in podcenjujejo občinstvo. Mnoge je zato prispevek spodbudil k intenzivnemu preiskovanju resnične identitete moškega. Izkazalo se je, da gre zelo verjetno za nekdanjega Asadovega obveščevalnega časnika Mohammada Salamo. Namesto tri mesece, kot je trdil v prispevku, je bil v zaporu, ki ga je upravljala obveščevalna služba sirskega vojnega letalstva, zaprt manj kot mesec dni, poročajo sirski mediji. CNN je od prebivalca soseske Bajada v Homsu prejel fotografijo, ki naj bi prikazovala Salamo, ki v vojaški uniformi sedi v vladnem uradu. Programska oprema za prepoznavanje obraza je pokazala več kot 99-odstotno ujemanje z moškim, ki ga je CNN srečal v zaporniški celici v Damasku.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prebivalci Homsa so ameriški medijski hiši tudi povedali, da je imel Mohammad Salama še eno identiteto: znan je bil tudi kot Abu Hamza. Vodil naj bi nadzorne točke direktorata za obveščevalno službo letalstva v mestu ter sodeloval pri izsiljevanju in nadlegovanju navadnih državljanov. Sirska vojska je namreč v mesecih pred zlomom močno trpela zaradi izostajanja plačil, mnogi časniki in vojaki pa so se zatekali k nečednim poslom, kot je tudi izsiljevanje na nadzornih točkah. CNN piše, da trenutno še ni znano, kako se je Salama znašel v damaškem zaporu, medijska hiša pa ni uspela vzpostaviti ponovnega kontakta z njim. O njegovi identiteti je sicer najprej poročala sirska spletna stran za preverjanje dejstev Verify-Sy. Ob tem so navedli, da je bil moški v zaporu zaradi spora z višjim uradnikom zaradi delitve dobička iz izsiljenih sredstev. Uporniki so ga po snemanju prispevka CNN predali sirskemu Rdečemu polmesecu. Organizacija za zdravniško pomoč je pozneje objavila njegovo sliko na družbenih omrežjih in sporočila, da so osvobojenega zapornika vrnili sorodnikom v Damasku. Novinarka Clarissa Ward je glavna zunanja poročevalka televizije CNN. Na tem mestu je nasledila enega najbolj znanih obrazov televizije Christiano Amanpour. V svoji novinarski karieri je prejela več novinarskih nagrad, vendar bila tudi deležna kritik. Poročala je iz Afganistana pod oblastjo talibanov, Centralnoafriške republike, Ukrajine, Sirije ob začetku državljanske vojne in Gaze.