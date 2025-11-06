Otipaval in poskusil poljubiti predsednico, pijanega moškega aretirali

Od vsiljivega moškega se je sicer predsednica hitro umaknila, posredoval pa je tudi član njene ekipe. Moškega so aretirali.

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum se je v torek s spremstvom peš odpravila iz predsedniške palače proti ministrstvu za izobraževanje. Med sprehodom se je pogovarjala z mimoidočimi, ko je pristopil alkoholiziran mlajši moški, položil roko prek njenih ramen, z drugo pa se dotaknil njenega boka in oprsja ter jo pri tem poskusil poljubiti na vrat.

Sheinbaumova je po incidentu dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja ter da incident dojema kot napad na vse ženske in da bo zahtevala kazenski pregon. "Odločila sem se zahtevati kazenski pregon, ker to doživljamo vse ženske v naši državi. Če ne bom prijavila kaznivega dejanja, se sprašujem, kakšno sporočilo to pošilja vsem ženskam v Mehiki," je dejala in dodala, da je podobno doživela že v študentskih letih.

Kot je dejala, osumljenec ni nadlegoval le nje, temveč tudi druge ženske v množici.

Tudi županja Clara Brugada je dejala, da je šlo za napad na vse Mehičanke, in poudarila, da je bila izvolitev prve predsednice Mehike tudi zaveza za vse, da ne bodo dovolili spolnih napadov in poniževanj.

Podporo predsednici je prav tako izrazila Nacionalna konferenca guvernerjev Mehike, ki je v izjavi zapisala, da obsoja vsako nasilje nad ženskami, ki ne sme imeti prostora v družbi, kjer si prizadevajo za enakost in spoštovanje.

Skupine za pravice žensk in feministične komentatorke so dejale, da incident kaže na obseg zakoreninjenega mačizma v mehiški družbi, kjer moški verjame, da ima pravico napasti celo predsednico.

Mehika se sicer spopada tudi s femicidi, saj se po poročanju BBC ocenjuje, da kar 98 odstotka umorov na podlagi spola ostane nekaznovanih. Sheinbaumova je obljubila, da se bo kot kandidatka lotila tega vprašanja, vendar v njeni administraciji doslej ni bilo opaznega izboljšanja na tem področju nasilnega kriminala.