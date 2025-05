Otok in EU za boljši trgovinski in obrambni odnos

Britanski premier Keir Starmer , ki je podprl obstanek v EU, je stavil, da bo zagotovitev lažjega dostopa do Evrope za britanske obiskovalce in trgovino iz Združenega kraljestva preglasila krike o "izdaji" zagovornika Brexita Nigela Faragea , ko se bo na vrhu v Londonu strinjal s tesnejšim usklajevanjem z EU.

V središču obuditve sodelovanja je obrambni in varnostni pakt, ki bo Veliki Britaniji omogočil sodelovanje v vseh skupnih javnih naročilih, vendar bo za britanska podjetja, vključno z velikani, kot sta Rolls Royce in Babcock, potreben nadaljnji dogovor, da bi ti lahko sodelovali v 150 milijard evrov vrednem programu za ponovno oborožitev Evrope.

Ekonomisti so dejali, da bi lahko obuditev sodelovanja z največjim trgovinskim partnerjem Združenega kraljestva imela večji vpliv na njegovo počasno gospodarstvo kot nedavni dogovori z Indijo in ZDA, vendar bo zavrnitev ponovne pridružitve enotnemu trgu EU ali carinski uniji to omejila.

Kar zadeva ribolov, bodo imela britanska in plovila Evropske unije 12 let dostop do medsebojnih voda. S tem bo odstranjena ena najmočnejših pogajalskih kart Združenega kraljestva v prihodnjih pogajanjih v zameno za trajno zmanjšanje birokracije in mejnih kontrol, ki so mnogim malim proizvajalcem hrane preprečevale izvoz v Evropo.

Velika Britanija bi morala dobiti tudi dostop do hitrejšega vstopa za potnike iz Združenega kraljestva na letališčih EU.