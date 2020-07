Hrvaški otok, kjer je trenutno največ turistov, (še) brez okužbe s covid-19

Otok Vir v Dalmaciji je trenutno najbolj obiskana turistična destinacija na Hrvaškem. Med turisti je največ Nemcev, Madžarov, Slovencev, pa tudi precej Hrvatov, poroča Dnevnik.hr . Namreč na otoku Vir v času epidemije koronavirusne bolezni niso potrdili še nobenega primera okužbe, na kar so lokalni prebivalci zelo ponosni in upajo, da bo kljub prihodu turistov tako tudi ostalo. Prav to, da so otok brez covid-19, je mnoge turiste pritegnilo, da so si za letošnje poletne počitnice izbrali Vir. Kot je dejala Laura iz Nemčije, je na Hrvaškem prvič. Ni si želela naporne in dolge poti, zato se je odločila za Hrvaško. Izbrala je otok Vir. "Bolj varno mi je in tudi bližje od Italije," pa je za Dnevnik.hr dejal Martin iz Madžarske, ki se je prav tako odločil za počitnice na Viru.

Plaže so na tem dalmatinskem otoku precej zasedene, a se še lahko zagotavlja ustrezno varnostno razdaljo. Tudi policija dosledno preverja, ali se kopalci držijo varnostnih navodil. In za zdaj zgolj opozarja in svetuje.

"Težko je nadzirati vseh 30.000 ljudi, ki so trenutno na Viru, a se zelo trudimo, saj si ne želimo, da bi covid-19 prišel na otok. Kar vidimo zadnje dni, je, da se ljudje vendarle držijo navodil," je dejal podžupan Vira, Antonio Vučetić.

Direktor Turistične skupnosti Vir je dejal, da so prva dva julijska tedna imeli 15.000 prihodov turistov, s čimer se lahko pohvalijo le redki. Na Hrvaškem je trenutno 515.000 turistov, od tega 78.000 domačih. Poleg Vira in Novalje, ki imata največji turistični obisk, so s številom turistov zadovoljni še v Rovinju, Medulinu, na Malem Lošinju, v Poreču, Crikvenici in v Krku na istoimenskem otoku.

Ker beležijo dober obisk, na Viru ne nameravajo nižati cen nastanitev. Drugod so to morali storiti, a jim tudi ugodnejši najemi apartmajev ne pomagajo. "Cene so iste kot lani. Imamo goste, tudi takšne, ki se k nam vračajo že več let. Ni razloga za nižanje cen,"pravi eden od ponudnikov apartmajev na Viru. Tudi restavracije in lokali so polni na Viru, zato so morali nekateri razširiti svoje gostinske terase.

Prilagodili so se trenutnim razmeram in ljudje so to opazili. Na Viru ni niti enega primera okužbe, kar ljudem veliko pomeni, saj jim je varnost na prvem mestu, opozarjajo v turistični skupnosti, kjer upajo, da bo Vir še naprej ostal brez okužbe s koronavirusom.