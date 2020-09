Otok upanja, ki se dviga iz Indijskega oceana

Poročilo Svetovne banke iz leta 2010 opozarja, da bi bilo lahko do leta 2100 potopljenih približno 200 naravnih naseljenih otokov. Z več kot 500.000 prebivalci, razpršenimi po arhipelagu, je zagotavljanje storitev logistična nočna mora. Po poročilu Svetovne banke za leto 2020 je pomanjkanje zaposlitvenih možnosti še dodatna težava, saj se je brezposelnost mladih povečala na več kot 15 %. Poleg dolgoročne grožnje potopitve vse večja obalna erozija ogroža tudi 70 % infrastrukture - domov, drugih stavb in javnih služb, ki so oddaljene le 100 metrov od sedanje obale.

Jugozahodno od Šrilanke in Indije, Maldivi s svojimi približno 2000 manjšimi otoki v Indijskem oceanu predstavljajo tropsko idilo za popotnike z vsega sveta. Popolni koralni atoli, obrobljeni z belim peskom in razkošna letovišča so razlogi za obisk tega tropskega raja. BBC poroča, da se morda nobena druga država ne sooča z okoljsko grožnjo bolj kot Maldivi, saj naraščajoči oceani ogrožajo obstoj otokov, ki so manj kot en meter nad morjem.

"Malé je eno najgosteje naseljenih mest na Zemlji," je za BBC povedala Kate Philpot , ki je na Maldivih delala kot znanstvena sodelavka in raziskovala grebenske ribe za morsko postajo Korallion Lab, preden je postala višja ekologinja v britanskem svetovalnem podjetju Ecology By Design.

Areen Ahmed, direktor poslovnega razvoja pri Housing Development Corporation (HDC), ki nadzira Mesto upanja, je za BBC pojasnil, da je bil Hulhumalé zasnovan na podlagi zelenih urbanističnih pobud v nasprotju z nenačrtovano in prenatrpano naravo Maléja. "Stavbe so usmerjene proti severu in jugu, da zmanjšajo pridobivanje toplote in izboljšajo toplotno udobje. Ulice so zasnovane tako, da optimizirajo prodiranje vetra in zmanjšujejo odvisnost od klimatske naprave." Del nove mestne krajine so tudi električni avtobusi in kolesarske steze.

Poudarek so dali na pametno digitalno tehnologijo. Ahmed Hulhumalé opisuje kot "prvo pametno mesto v Aziji s 100-odstotnim gigabitnim dostopom", s hitrim digitalnim dostopom za prebivalce, ki temelji na široko razširjeni tehnologiji optičnih vlaken, znani kot GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Gradnja umetnega otoka škodljiva za okolje?

Okoljski strokovnjaki pa se sprašujejo, ali ni samo dejanje gradnje umetnega otoka nekaj škodljivega za okolje. Zlasti v kraju, ki slovi po koralnih grebenih in nedotaknjenih obalah z belim peskom. "Obdelava zemljišč je še posebej problematična," je za BBC dejala dr. Holly East z oddelka za geografijo in okoljske vede univerze Northumbria, strokovnjakinja za otoke koralnih grebenov z izkušnjami na področju raziskav na Maldivih. "Ne samo, da lahko uniči koralne grebene, ampak tudi ustvarja ogromne količine sedimenta, ki potujejo na druge grebenske platforme. Sediment zaduši korale in prepreči sončno svetlobo, kar vpliva na njihovo sposobnost prehranjevanja, rasti in razmnoževanja. "