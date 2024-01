Otok v primežu hudega vetra in mraza, več kot sto tisoč ljudi brez elektrike

Za celotno Veliko Britanijo velja do poldneva rumeno opozorilo zaradi močnega vetra. V delih Severne Irske, severne Anglije in Škotske so namerili najmočnejše sunke vetra v zadnjih 10 do 20 letih. Najmočnejši sunek s hitrostjo 160 kilometrov na uro so izmerili na severovzhodu Anglije, drugod pa je veter dosegel hitrost od 110 do 130 kilometrov na uro, poroča britanski BBC.

Težave opažajo tudi v prometu. Več cest na Škotskem je neprevoznih zaradi podrtega drevja, ponekod so zaradi vetra zaprti mostovi. Motnje so tudi v železniškem prometu, saj so zaradi razmer morali odpovedati več vlakov, ponekod so omejili hitrost. Iz države poročajo še o odpovedi poletov. Med drugim je letališče v severnoirskem Belfastu že v nedeljo zvečer odpovedalo vse polete, o odpovedih oz. preusmeritvah letal poročajo tudi z drugih letališč.

V Veliki Britaniji je več deset tisoč ljudi ostalo brez elektrike, med njimi 45.000 na Severnem Irskem, 8000 na severozahodu Anglije in 3000 v Walesu.

Še več gospodinjstev je brez elektrike v nedeljo ostalo na Irskem. Po poročanju časnika Irish Times se je s prekinitvijo oskrbe z električno energijo spopadalo 170.000 odjemalcev. Irska obalna straža je zaradi neurja pozvala ljudi, naj se ne približujejo obali. Letališče v Dublinu pa je do nedelje zvečer skupno odpovedalo 148 poletov, težave imajo tudi v prometu.