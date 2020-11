Kaj pomeni Bidnova zmaga za Slovenijo, odnose z EU in Kitajsko?

Zdrs slovenskega premierja najverjetneje ne prinaša dolgoročnih posledic, prav tako ne bo bistvenih sprememb v odnosu med obema državama, se bodo pa v prihodnje gotovo znova okrepili odnosi med ZDA in Evropo, napoveduje nekdanji veleposlanik v ZDA Roman Kirn. Da Trump niti s sodnimi bitkami ne more več obrniti rezultata, je prepričana tudi Urška Velikonja, ugledna pravnica, ki že leta dela in živi onkraj luže.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:13 audio-control-play-line Iz 24UR: Kaj prinaša Bidnova zmaga? 02:06 audio-control-play-line Iz 24UR: Čestitke Bidnu z vsega sveta icon-chevron-left icon-chevron-right