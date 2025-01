Otroci čez noč obtičali na trajektu, ta nato komaj pristal na Braču

Zaradi močne burje in neugodnih vremenskih razmer na morju je Jadrolinija že v nedeljo prekinila nekatere trajektne povezave. Na enem od trajektov so ponoči obtičali potniki, med njimi tudi skupina otrok. Šlo je za tri avtobuse z otroki, ki so se vračali z nogometnega turnirja v Sarajevu, poroča Net.hr.

Zaskrbljene svojce je prek svojega profila na Facebooku o tem obveščala tudi županja mesta Supetar, Ivana Marković, ki je dopoldne sporočila: "Še vedno ne plujejo trajekti proti Braču. En del otrok, ki so prišli iz Sarajeva, kot tudi ostali potniki, se nahajajo na trajektu, kjer so preživeli noč. Otroci so dobili odeje in je zanje poskrbljeno."

Trajekt Marjan je obtičal v splitski luki. "Kljub prekinitvi linije zaradi orkanske burje so naši pomorci pokazali neomajno predanost – poskrbeli so za varnost naših najmlajših potnikov s toplimi odejami, čajem in zajtrkom," pa so sporočili iz Jadrolinije.