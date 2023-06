'Otroci džungle' v objemu presrečnega dedka: 'Šibki so, a veseli družine'

Izčrpani, a srečni otroci, ki so v amazonskem pragozdu preživeli kar 40 dni, so sicer po pretresljivi preizkušnji shujšani in šibki, a da govorijo, dva pa sta se že začela igrati, so po poročanju tujih medijev povedali kolumbijski uradniki. Po tem, ko so jih reševalci po več kot mesecu iskanja naposled le našli sredi džungle, so jih po poročanju AFP z vojaškim medicinskim letalom prepeljali v vojaško bolnišnico v Bogoti.

Tam pa je četverica že dobila prve obiske, tudi tistih najpomembnejših - svoje družine. V bolnišnici jih je že obiskal dedek Fidencio Valencia, ki pravi, da so otroci šibki, a da veseli, da lahko vidijo družino. Povedal je tudi, da so otroci preživeli tako, da so jedli moko, ki so jo našli v razbitini letala, in semena.