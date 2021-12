Pornografske vsebine je videla polovica otrok, mlajših od 11 let

Komisarka Dame Rachel de Souza, ki skrbi za pravice otrok, je sodelovala s skupino starejših najstnikov, s katerimi je skušala ustvariti vodnik o tem, kako bi se starši lahko najbolje spopadli z vprašanji, povezanimi s spolnostjo, poroča BBC. Študije kažejo, da je pornografske vsebine videla polovica otrok, mlajših od 11 let, zato morajo biti starši na pogovor pripravljeni prej. "Tako zapleteni pogovori se morajo začeti, še preden otroci dobijo telefone," ugotavlja odbor. Skupina mladih, ki je sodelovala s komisarko, je delila svoje nasvete o stvareh, za katere želijo, da bi jim jih starši povedali, preden so vstopili v "spletni svet". Glavno sporočilo je bilo, da morajo pogovori potekati veliko prej. Pogovori s fanti bi morali potekati prej kot pogovori z dekleti "Zdi se mi, da bi se morali starši o pornografiji s fanti pogovoriti bolj zgodaj kot z dekleti," je dejal eden od mladih, ki je sodeloval pri pogovorih. "Po mojih izkušnjah so moški prijatelji pornografijo videli veliko prej kot prijateljice. In res mislim veliko prej, štiri, pet ali šest let prej," je dodal.

icon-expand Otroci pred televizijo FOTO: Shutterstock

"Ko si tako mlad, niti ne veš, kaj je prav in kaj je narobe. Preprosto slediš vsemu, kar vidiš na pornografskih straneh," je dejal drugi sodelujoči. Kot je zapisano v poročilu, na pornografske vsebine na spletu veliko otrok naleti po naključju. Čeprav je marsikje po svetu zakonsko prepovedana prodaja pornografskih DVD-jev, videoposnetkov in revij osebam, mlajšim od 18 let, pa je pornografija na spletu še vseeno prosto dostopna. Pogosto spletne strani sicer uporabnika vprašajo, če je starejši od 18 let, vendar tega podatka nihče dejansko ne preverja, mladi pa zgolj z enim klikom lahko dostopajo do vsebin. Gole fotografije pošiljali tudi zaradi pritiska vrstnikov Zelo pogost je tudi tako imenovan "seksting". Gre za pisni pogovor, kjer si poleg klepetanja osebi pogosto izmenjujeta tudi delno gole, gole ali spolno eksplicitne fotografije. Skupina je povedala, da so tovrstne slike najpogosteje pošiljali zaradi pritiska vrstnikov, da bi dobili potrditev ali pa kot mejnik v odnosu, pa tudi zaradi prisile ali manipulacije. Staršem so tako svetovali, naj do zaključkov ne prihajajo prehitro. "Veliko staršev otroka takoj obtoži, namesto da bi mu prisluhnili in nudili oporo," je dejal eden od sodelujočih. "Otroku mirno zastavite odprta vprašanja in poskusite razumeti kontekst, v katerem je bila slika/video posneta in deljena," je zapisano v poročilu. "To vam bo pomagalo ugotoviti, kako se odzvati."

icon-expand Seksting FOTO: Shutterstock