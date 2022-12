'Otroci in starši imajo vse pravice': konec mobilnih telefonov v šolah?

Protestirali so v 47 mestih po državi, v sindikatu pravijo, da se je zbralo več kot 35.000 učiteljev, ki so zahtevali ustavitev vseh oblik nasilja v šolah in pridobitev statusa uradnih oseb za učitelje. Zaradi protesta ni bilo pouka v okoli 400 osnovnih in srednjih šolah po državi.

Med tistimi, ki so se odpravili na protest, sicer ni bilo učiteljice, ki je bila tarča mladih objestnežev. "Vem, da so danes protesti, vendar me tam ne boste videli. Moja šola ima več kot devetdeset zaposlenih, ki so razdeljeni v dva sindikata. En sindikat si želi protestov, drugi ne. Dobila sem informacijo, da bo prišel nekdo iz Beograda, da bi se pogovarjali o situaciji, a da na proteste ne bomo šli," je po poročanju glasbalkana.info dejala Marija Stevanović . Vsaj ne vsi, nekaj njenih kolegov naj bi namreč vseeno protestiralo. A glavno vprašanje je – kako naprej.

Primer je namreč razgalil, kako velik je v Srbiji problem nasilja v šolah. Pa ne le nad učitelji. Na današnjem protestu so bili tudi (nekdanji) učenci in dijaki, ki so bili žrtve nasilnih vrstnikov. "Vsak dan v šoli sem bil tarča medvrstniškega nasilja, pa ni nihče ukrepal," je pisalo na transparentu, s katerim je prišel na protest mlajši moški, poroča telegraf.rs.