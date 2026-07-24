Letos v taboru letujejo otroci iz Severne Koreje, Rusije in Kitajske. Oblasti trdijo, da bo potovanje šolarjem pomagalo "razširiti obzorja" ter jih seznaniti z zgodovino, kulturo in tradicijami vseh treh držav. Cena letovanja za otroke, stare od 9 do 17 let, znaša 40.000 do 45.000 rubljev (približno 450 do 505 evrov), poleg tega pa je treba doplačati še 500 ameriških dolarjev (439 evrov), kar skupaj pomeni približno 80.000 do 85.000 rubljev (približno 900 do 955 evrov).

Tabor Songdowon, ki se nahaja v bližini Vonsana na vzhodni obali Severne Koreje, je bil ustanovljen leta 1960 in je pred pandemijo gostil otroke iz Afrike, Evrope in Južne Amerike. A ustanova se je v zadnjem času znašla v središču polemik po ponovni uvedbi programov leta 2024 za otroke iz patriotskih mladinskih organizacij iz Rusije in z območij Ukrajine pod ruskim nadzorom.

Aktivisti za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost, da so bili ukrajinski otroci prisilno poslani v Songdowon zaradi politične indoktrinacije in militarizacije. Obtožbe so privedle do tega, da je Združeno kraljestvo uvedlo sankcije proti taboru, kar je sprožilo kritike tako iz Rusije kot Severne Koreje. Pjongjang je nato v diplomatskem protestu odpoklical svojega veleposlanika iz Londona.