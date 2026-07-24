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Otroci iz Rusije v severnokorejskem taboru, očitajo jim indoktrinacijo

Pjongjang, 24. 07. 2026 08.57 pred 2 urama 2 min branja 16

Avtor:
N.V.
Otroci v severnokorejskem taboru

Več kot 400 ruskih otrok, med njimi 202 šolarja iz Primorskega okraja, je prispelo v Severno Korejo, kjer bodo počitnice preživeli v mednarodnem taboru "Songdowon". Prisilno poslani v tabor naj bi bili tudi Ukrajinci, ki naj bi bili deležni politične indoktrinacije in militarizacije, pravijo aktivisti za človekove pravice.

Program tabora vključuje športna tekmovanja, igre, tematske natečaje, izlete v Pjongjang in obmorsko letovišče Vonsan-Kalma ter obisk spominskega obeležja, posvečenega severnokorejskim vojakom, padlim v vojni proti Ukrajini, poročajo severnokorejski mediji.

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Letos v taboru letujejo otroci iz Severne Koreje, Rusije in Kitajske. Oblasti trdijo, da bo potovanje šolarjem pomagalo "razširiti obzorja" ter jih seznaniti z zgodovino, kulturo in tradicijami vseh treh držav. Cena letovanja za otroke, stare od 9 do 17 let, znaša 40.000 do 45.000 rubljev (približno 450 do 505 evrov), poleg tega pa je treba doplačati še 500 ameriških dolarjev (439 evrov), kar skupaj pomeni približno 80.000 do 85.000 rubljev (približno 900 do 955 evrov).

Tabor Songdowon, ki se nahaja v bližini Vonsana na vzhodni obali Severne Koreje, je bil ustanovljen leta 1960 in je pred pandemijo gostil otroke iz Afrike, Evrope in Južne Amerike. A ustanova se je v zadnjem času znašla v središču polemik po ponovni uvedbi programov leta 2024 za otroke iz patriotskih mladinskih organizacij iz Rusije in z območij Ukrajine pod ruskim nadzorom.

Aktivisti za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost, da so bili ukrajinski otroci prisilno poslani v Songdowon zaradi politične indoktrinacije in militarizacije. Obtožbe so privedle do tega, da je Združeno kraljestvo uvedlo sankcije proti taboru, kar je sprožilo kritike tako iz Rusije kot Severne Koreje. Pjongjang je nato v diplomatskem protestu odpoklical svojega veleposlanika iz Londona.

Vrnitev kitajskih otrok

Prihod kitajskih otrok v Songdowon se je zgodil kmalu po obisku Wanga Huninga, najvišjega kitajskega ideološkega uradnika, v bližnjem obalnem turističnem območju Vonsan-Kalma, ki se je odprlo lani in vključuje več kilometrov dolgo plažo, ob kateri stoji več hotelov.

Čeprav so bili ruski turisti leta 2025 prvi tuji obiskovalci Vonsan-Kalme, Severna Koreja še vedno ni ponovno odprla meja za turiste iz Kitajske in drugih držav, poroča NK News.

Strokovnjaki so že prej ocenili, da bi Severna Koreja lahko želela "preizkusiti teren" tako, da bi najprej dovolila prihod kitajskih šolarjev, preden bi v celoti odprla meje za širši kitajski turizem.

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KOMENTARJI16

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lokson
24. 07. 2026 11.23
Indoktrinacija je to, kar počno mediji.
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0 0
bu?e24 1
24. 07. 2026 11.19
Js zahod joka za otroke ko jih pa ubija in posiljuje in je epstine pa vaši vladarji je pa tiho ko miška
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-1
0 1
Rudar
24. 07. 2026 11.23
Pravopis ti glih ne leži. Največ otrok je mrtvih v Ukrajini in Palestini.
Odgovori
0 0
Port__CN
24. 07. 2026 10.57
Porka Madonna kaj se dela z Slovansko mladino .
Odgovori
+2
2 0
Salamandros
24. 07. 2026 10.56
EU je izdala zakon, da mladi Ukrajinci nimajo vstopa v EU, ker se morajo boriti za svojo državo. Zakaj potem ni istega zakona za mlade moške iz muslimanskih držav? Na vsak način Judi, ki so lastniki NATO pakta in EU, želijo uničiti belega človeka.
Odgovori
+6
6 0
The_Duke
24. 07. 2026 10.55
Alternativa: Epstein kamp...
Odgovori
+0
2 2
Jon Bacek
24. 07. 2026 10.35
Cockainsky boy je svetnik za EU vladarje! Obstajajo še tepci, ki mu verjamejo!
Odgovori
+3
6 3
Apbijd
24. 07. 2026 10.34
Kaj pa počnejo zidiz vsemi učbeniki in knjigami na naši zemlji drugega kot indoktrinacijo...nimamo več lastne kulture in ne lastnega duha...
Odgovori
+1
5 4
Jon Bacek
24. 07. 2026 10.33
Zakaj se sne sme komentirati Cockainskega? Glavni razlog je že to, ker prevaranta financiramo mi davkoplačevalci iz celotne EU !
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+5
8 3
Rudar
24. 07. 2026 10.31
Dosti razlike ni med rusko in severnokorejsko politiko.
Odgovori
-3
5 8
anjerd
24. 07. 2026 10.19
Dunajski slikar je delal isto, na baltiku je zgradil megalomansko letovišče, ki je bilo prikrito pranje možganov.
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+6
10 4
tech
24. 07. 2026 10.15
Kako pa pravijo aktivisti za človekove pravice tistim, ki morajo it prisilno za Zelenskega ali Putina v jarek umret. Za Rusijo nas pumpajo, da so krivični in diktatorski. Kaj pa Zelenski, ki ga naši veljaki podpirajo?
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+3
11 8
Še89sekund
24. 07. 2026 10.11
Rusistan ali s.koreja je popolnoma ista stvar , svoboda govora ,blagostanje , skrb za človeka ,politična demokracija ,asfalt brez blata ,vsako stanovanje ima wc školko...blagostanje katerega si človek lahko samo želi
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-2
5 7
Karamazov
24. 07. 2026 09.56
Vi, ki že 4 leta širite Bruseljsko propagando in lažete o razmerah na fronti govorite o indoktrinaciji. Smešno
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+4
14 10
marre
24. 07. 2026 09.45
Ja tako hoce Putler ze v zibelki oprat mozgane. Kot to najbolj uspesno na svetu pocne njegov vzornik Kim..
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-3
12 15
Kranjski domoljub
24. 07. 2026 09.44
Tako kot 24 prodaja zahodno indoktrinacijo laži našim otrokom.
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+3
13 10
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