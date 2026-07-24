Otroci iz Rusije v severnokorejskem taboru, očitajo jim indoktrinacijo

Program tabora vključuje športna tekmovanja, igre, tematske natečaje, izlete v Pjongjang in obmorsko letovišče Vonsan-Kalma ter obisk spominskega obeležja, posvečenega severnokorejskim vojakom, padlim v vojni proti Ukrajini, poročajo severnokorejski mediji.
Letos v taboru letujejo otroci iz Severne Koreje, Rusije in Kitajske. Oblasti trdijo, da bo potovanje šolarjem pomagalo "razširiti obzorja" ter jih seznaniti z zgodovino, kulturo in tradicijami vseh treh držav. Cena letovanja za otroke, stare od 9 do 17 let, znaša 40.000 do 45.000 rubljev (približno 450 do 505 evrov), poleg tega pa je treba doplačati še 500 ameriških dolarjev (439 evrov), kar skupaj pomeni približno 80.000 do 85.000 rubljev (približno 900 do 955 evrov).
Tabor Songdowon, ki se nahaja v bližini Vonsana na vzhodni obali Severne Koreje, je bil ustanovljen leta 1960 in je pred pandemijo gostil otroke iz Afrike, Evrope in Južne Amerike. A ustanova se je v zadnjem času znašla v središču polemik po ponovni uvedbi programov leta 2024 za otroke iz patriotskih mladinskih organizacij iz Rusije in z območij Ukrajine pod ruskim nadzorom.
Aktivisti za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost, da so bili ukrajinski otroci prisilno poslani v Songdowon zaradi politične indoktrinacije in militarizacije. Obtožbe so privedle do tega, da je Združeno kraljestvo uvedlo sankcije proti taboru, kar je sprožilo kritike tako iz Rusije kot Severne Koreje. Pjongjang je nato v diplomatskem protestu odpoklical svojega veleposlanika iz Londona.
Vrnitev kitajskih otrok
Prihod kitajskih otrok v Songdowon se je zgodil kmalu po obisku Wanga Huninga, najvišjega kitajskega ideološkega uradnika, v bližnjem obalnem turističnem območju Vonsan-Kalma, ki se je odprlo lani in vključuje več kilometrov dolgo plažo, ob kateri stoji več hotelov.
Čeprav so bili ruski turisti leta 2025 prvi tuji obiskovalci Vonsan-Kalme, Severna Koreja še vedno ni ponovno odprla meja za turiste iz Kitajske in drugih držav, poroča NK News.
Strokovnjaki so že prej ocenili, da bi Severna Koreja lahko želela "preizkusiti teren" tako, da bi najprej dovolila prihod kitajskih šolarjev, preden bi v celoti odprla meje za širši kitajski turizem.
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