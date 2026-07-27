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Otroci jedli čokolado z 'magičnimi' gobami in pristali v 'zombi stanju'

East Orange, 27. 07. 2026 18.11 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.H.
YMCA tabor v East Orange

V ZDA je najmanj 13 otrok zbolelo, potem ko so na poletnem taboru zaužili čokolado, ki je vsebovala halucinogene gobe. Po besedah staršev so bili nekateri otroci po zaužitju videti kot "zombiji". Policija okoliščine dogodka intenzivno preiskuje.

Incident se je zgodil v četrtek popoldne na poletnem taboru organizacije YMCA v kraju East Orange, v ameriški zvezni državi New Jersey. Svetovalec v taboru je opazil, da je eden od otrok drugim delil nekakšne čokoladice. Kmalu zatem je eden od otrok potožil, da se slabo počuti, podobni simptomi pa so se nato pojavili še pri 12 otrocih.

Otroci so bili stari med 10 in 13 let. Enega od njih, ki je imel že pred tem zdravstvene težave, so preventivno odpeljali v bolnišnico. 

'Bili so kot zombiji'

Ena od mater, ki je prišla v tabor po svojega 12-letnika, je za ameriški abc7 povedala, da jo je prizor na otroke povsem pretresel, saj so bili "videti kot zombiji". "Bilo je žalostno, zelo žalostno. To se ne bi smelo zgoditi," je dejala. 

Neka druga mama je za News 12 povedala, da so se otroci pripravljali na igre v vodi, ko so zaužili sumljive čokoladice. "Srce te zaboli, ko slišiš, da je tvoj otrok zaužil nekaj takšnega. Midva z možem ne uživava drog," je dejala.

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Vodstvo tabora je dejalo, da so takoj, ko so opazili, da se otroci ne počutijo dobro, aktivirali vse varnostne protokole, poklicali reševalce, obvestili starše in policijo. 

Policija je kmalu ugotovila identiteto otroka, ki je delil opojne čokoladice. Za zdaj niso podali kazenskih ovadb. Preiskovalci skušajo ugotoviti, kako je mladoletnik prišel do izdelka s psihoaktivnimi snovmi in če so bilo pri tem storjeno kakšno kaznivo dejanje. 

"Ta incident je zelo zaskrbljujoč, še posebej zato, ker gre za varnost in dobro počutje otrok," je dejala načelnica policije Phyllis Bindi. Kot pravi, preiskava poteka v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami, da bi odkrili odgovorne.

Razlagalnik

Tako imenovane 'magične' gobe so gobe, ki vsebujejo naravne psihoaktivne snovi, kot sta psilocibin in psilocin. Te snovi delujejo na možganske receptorje za serotonin in povzročajo spremenjena stanja zavesti, halucinacije, spremenjeno zaznavanje časa in prostora ter intenzivna čustvena doživetja. Pri otrocih in mladostnikih so ti učinki lahko še posebej nevarni, saj njihovi možgani še niso v celoti razviti, kar lahko vodi do zmedenosti, anksioznosti, napadov panike in fizičnih težav, kot so povišan srčni utrip ali slabost.

YMCA (Young Men's Christian Association) je ena najstarejših in največjih neprofitnih organizacij na svetu, ustanovljena leta 1844 v Londonu. Čeprav ima krščanske korenine, danes deluje kot globalna mreža, ki se osredotoča na izboljšanje kakovosti življenja mladih in družin. Organizacija upravlja s številnimi poletnimi tabori, športnimi centri, programi za mlade in nastanitvenimi kapacitetami, njen cilj pa je spodbujanje zdravega življenjskega sloga, izobraževanja in socialne vključenosti v lokalnih skupnostih.

V ZDA se zakonodaja glede psilocibina razlikuje med posameznimi zveznimi državami. V New Jerseyju je njegova rekreativna uporaba še vedno prepovedana, je pa država letos odobrila pilotni program za raziskovanje njegove morebitne uporabe pri zdravljenju depresije in anksioznosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Jimi1
27. 07. 2026 18.59
Mlad je treba začeti... In po tem se čudimo stanju v zahodni civilizaciji???
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