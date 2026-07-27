Otroci jedli čokolado z 'magičnimi' gobami in pristali v 'zombi stanju'

Incident se je zgodil v četrtek popoldne na poletnem taboru organizacije YMCA v kraju East Orange, v ameriški zvezni državi New Jersey. Svetovalec v taboru je opazil, da je eden od otrok drugim delil nekakšne čokoladice. Kmalu zatem je eden od otrok potožil, da se slabo počuti, podobni simptomi pa so se nato pojavili še pri 12 otrocih. Otroci so bili stari med 10 in 13 let. Enega od njih, ki je imel že pred tem zdravstvene težave, so preventivno odpeljali v bolnišnico.

'Bili so kot zombiji'

Ena od mater, ki je prišla v tabor po svojega 12-letnika, je za ameriški abc7 povedala, da jo je prizor na otroke povsem pretresel, saj so bili "videti kot zombiji". "Bilo je žalostno, zelo žalostno. To se ne bi smelo zgoditi," je dejala. Neka druga mama je za News 12 povedala, da so se otroci pripravljali na igre v vodi, ko so zaužili sumljive čokoladice. "Srce te zaboli, ko slišiš, da je tvoj otrok zaužil nekaj takšnega. Midva z možem ne uživava drog," je dejala.

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Vodstvo tabora je dejalo, da so takoj, ko so opazili, da se otroci ne počutijo dobro, aktivirali vse varnostne protokole, poklicali reševalce, obvestili starše in policijo. Policija je kmalu ugotovila identiteto otroka, ki je delil opojne čokoladice. Za zdaj niso podali kazenskih ovadb. Preiskovalci skušajo ugotoviti, kako je mladoletnik prišel do izdelka s psihoaktivnimi snovmi in če so bilo pri tem storjeno kakšno kaznivo dejanje. "Ta incident je zelo zaskrbljujoč, še posebej zato, ker gre za varnost in dobro počutje otrok," je dejala načelnica policije Phyllis Bindi. Kot pravi, preiskava poteka v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami, da bi odkrili odgovorne.