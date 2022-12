Otroci, ki naj bi bili žrtve hrvaških trgovcev z ljudmi, imajo hrvaške dokumente

Podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović je potrdil, da imajo otroci iz Konga, ki so jih v Zambiji posvojili štirje hrvaški pari, hrvaške dokumente. "Raziskave potekajo. Otroci imajo hrvaške dokumente, ki so bili izdani na podlagi ustreznih hrvaških institucij," je dejal Božinović.

Po njegovih besedah, ki jih povzema index.hr, trenutno več hrvaških resorjev sodeluje z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, ki je zadolženo za skrb za hrvaške državljane zunaj matične domovine. V Zambiji so namreč hrvaški pari pridržani zdaj že več kot tri tedne. Od vseh štirih pa naj bi le dva para bila vpisana v register potencialnih posvojiteljev, so sporočili iz ministrstva za družino in dodali, da prošenj za posvojitev otrok iz Konga od parov niso prejeli.