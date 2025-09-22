Svetli način
Tujina

Otroci na mestnem trgu igrali nogomet, starši prejeli kazen

Benetke, 22. 09. 2025 12.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Starši, ki so svojim otrokom na trgu v Benetkah dovolili igrati nogomet, so prejeli denarno kazen. Najstnike je namreč policiji prijavil lokalni prebivalec, ki ga je motil hrup ob igri. Starši sicer pravijo, da kazni ne nameravajo plačati ter da se nameravajo pritožiti.

Zaradi igre otrok na beneškem mestnem trgu so družine 14 otrok, starih med 12 in 13 let, prejele denarno kazen v višini 50 evrov, poroča The Independent, ki povzema lokalne medije. Kazen so policisti izdali na podlagi motenja javnega reda in miru, najstniki pa naj bi s svojim početjem predstavljali tudi nevarnost ljudem v tranzitu.

Fantje so nogomet na mestnem trgu Pino Signoretto v Muranu, na otoku v beneški laguni s 4500 prebivalci, igrali v začetku meseca. Enega od prebivalcev pa je očitno hrup ob igri tako zmotil, da je skupino prijavil policiji.

Murano Benetke
Murano Benetke FOTO: AP

Kazen, ki so jo prejeli starši, je med ostalimi lokalci povzročila ogorčenje, lokalni svetnik Marco Gasparinetti pa je na družbenih omrežjih poudaril, da je šlo za nesorazmerno reakcijo. Poudaril je, da najstniki nogometa niso igrali sredi noči, temveč ob 15. uri popoldan.

"Ali ne bi bilo dovolj, da bi jim odvzeli žogo? Da bi jim le dejali, naj prenehajo, in jim razložili, zakaj? Ne bi bilo dovolj le to, da bi dobili samo vzgojni ukrep?" se je ob tem vprašal mestni svetnik.

Antonio Trampus, eden od staršev, je za italijanski medij La Stampa dejal, da ga je tistega dne sin poklical v solzah. "Policija ni bila razumna. Lahko bi poklicali starše in nas prosili, naj otroke odpeljemo domov. Namesto tega so takoj zapisali njihova imena in naslove," je dejal.

Trampus je ob tem dodal, da kazni ne bodo plačali, četudi so jih opozorili, da se lahko kazen zviša tudi na 500 evrov, če je v 60 dneh ne poravnajo. Skupina staršev se namerava namreč pritožiti, zadevo pa bodo obravnavali pri županu Benetk Luigiju Brugnarju.

Po poročanju portala Corriere Del Veneto italijanske oblasti omejujejo igranje nogometa na javnih površinah na otroke do 11. leta. Seznam prepovedanih območij je bil posodobljen leta 2019, Murano pa sicer otrokom dovoljuje igranje na igrišču San Bernardo.

Tudi leta 2018 so štiri družine prejele kazen, ker so otroci nogomet igrali v Campiellu Pisani, na konservatoriju Benedetto Marcello.

MESE?AR
22. 09. 2025 13.50
Kaj so tam v službi mariborski redarji ?
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
22. 09. 2025 13.49
+1
Se pravi, zvončkaš lahko na kolesu, glasno se pogovarjaš, štorkljaš na okoli, da se vsak tvoj korak sliši daleč ... a fuzbala pa ne smeš igrati ... Tako kot en v naših koncih ... moti ga, da se sosedovi petelini derejo zjutraj, motijo ga kmetje s traktorji na njivi ob hiši, moti ga vse ... razen, če se pa tovornjaki in avti mimo vozijo, tisto je pa ok.
ODGOVORI
1 0
MESE?AR
22. 09. 2025 13.51
Med nami živi vedno več bedakov in tudi mestni redarji spadajo k njim !
ODGOVORI
0 0
Grande cojones
22. 09. 2025 13.41
Kam nas pelje ta svet? Bolj so pomembni neki influencarji; da jim neko ne prevrne pijače z žogo kot radost otrok pri igri. Na eni strani zapirajo pol mesta zaradi nekih ameriških bogatašev, domače fante pa kaznujejo za igro.
ODGOVORI
0 0
GMajky
22. 09. 2025 13.37
bol da se otroci izzivijo pri igri nogometa, kot pa pri igri brcanja v glavo in se kam drugam!!! teli zakoni o vzgoji otrok so sli malo predalec!!! pol se bojo pa cudili kako se je to lahko zgodilo!
ODGOVORI
0 0
NotMe
22. 09. 2025 13.35
+2
Noro. Otroci z žogo so zadnje iskre normalnosti v tem ponorelem svetu. Ni lepšega. Pa čeprav na račun polite kave, ko so me zadeli z žogo v roko, so okameneli in bili 100%, da bo kažin. No, na moj račun so dobili cedevito. Oh joj, blagor tistim, ki nimajo hujših problemov, kot so otroci z žogo ali ob klavirju
ODGOVORI
3 1
asdfghjklč
22. 09. 2025 13.50
100x boljše, da so za žogo, kot pa na tiktoku za ekranom.
ODGOVORI
0 0
Z O V
22. 09. 2025 13.33
-1
Pohlep Italije pelje v propad...
ODGOVORI
0 1
NiGenocid
22. 09. 2025 13.39
+2
:)))) V KOCEVJU (SLOVENIJA) so oglobili babico, ker je 3 letni vnuk naredil malo potrebo na travniku!
ODGOVORI
2 0
Ici
22. 09. 2025 13.31
+0
Prav je tako. V Benetkah imajo pravila in če se jih ne držiš, sledijo sankcije. Italijani imajo 2.700 let državo in oni vedo, kako se tem stvarem streže.
ODGOVORI
3 3
Rožle Patriot
22. 09. 2025 13.31
+1
Pri nas v Holobizmu, pa otroci dobijo kazni za lulanje in igranje klavirja ... !!!
ODGOVORI
4 3
Amethist
22. 09. 2025 13.53
se spomnim casov ko so kasiral kazen zarad rogljička in bureka. 2021 je bilo. Jansheezeeem....
ODGOVORI
0 0
jobo
22. 09. 2025 13.27
+3
Saj ni res, pa je. Otrok je otrok, pustimo jim, da se izživijo.
ODGOVORI
5 2
PuntaChristo
22. 09. 2025 13.26
+0
Prav je tako, mestna jedra niso igrišča, za te razvajene otroke so igrišča! Ti današnji starši nekateri so pokvarjeni in brez empatije do sočloveka. Mislijo, da obstajajo samo oni in njohov angelček, ki nikoli ni nič kriv ...
ODGOVORI
4 4
8282
22. 09. 2025 13.30
+0
Ti ziher kličeš policijo, ko nekdo posluša glasbo, ki ti ni všeč...
ODGOVORI
1 1
Ladybird77
22. 09. 2025 13.31
+1
Ja, dajmo jim tablice v roke. Takrat so mirni in tiho, a ne?
ODGOVORI
1 0
NotMe
22. 09. 2025 13.33
+4
Ni lepšega, kot gledati otroke pri igri, pa magari mi žoga polije kavo. Temu se reče normalno otroštvo, sicer pa itak tako živi le še 15% normalnih, ostali vsi zalepljeni na ekrane. Neskončno bolj me motijo otroci na mopedih na pločniku in otroci, ki visijo v grozdih po 10 na klopi, sklonjeni nad telefon. Je pa res, da so le ti tiho.
ODGOVORI
5 1
jobo
22. 09. 2025 13.35
+2
Se strinjam, da so danes otroci razvajeni, starši pa nedorasli vzgoji. So pa danes tudi že odrasli ljudje razvajeni in jih moti vsak šunder oziroma si vzamejo primat starejšega občana in zahtevo, da morajo že po defoltu imeti mir.
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
22. 09. 2025 13.25
+0
Janšizem je bil celo med Korono pravi balzam ... v primerjavi s tem Holobizmom .. !!!
ODGOVORI
3 3
rogla
22. 09. 2025 13.25
+0
Pravilno! Kazen staršem - nesposobnim vzgojiteljem! Naj se podobno začne v Sloveniji!
ODGOVORI
5 5
Sventevith
22. 09. 2025 13.20
+3
Povsod sama svoboda. Lepi časi. Žanjemo kar sejemo. Nikoli ni bilo drugače.
ODGOVORI
4 1
ata_jez
22. 09. 2025 13.20
+1
Prav zanima me, kako bodo komentarjepisci v to vpletli Janšo in Goloba. 😁
ODGOVORI
3 2
Hud Robin
22. 09. 2025 13.16
-1
Tele kazni so pa začeli nabijat kakor se komu zazdi. Saj se pri nas dogaja enako, kazni padajo brez vsake podlage, le na osnovi trenutnega razpoloženja neke osebe.
ODGOVORI
1 2
Dragica Cegler
22. 09. 2025 13.03
+5
Če so igrišča, ne vem zakaj nabijati žogo sredi mesta ,kjer lahko se koga poškodujejo.Ce pa nimajo bi pa res lahko našli primernejši kraj.Se malo pa bodo začeli babijati v trgovinah..Za igro so igrišča, dvorišča.
ODGOVORI
5 0
Wolfman
22. 09. 2025 13.13
-8
Kateri dvanajst letni otrok bi lahko poškodoval kogarkoli z žogo? Problem je verjetno nastal, ker ti otroci niso nosili črnih srajc!
ODGOVORI
0 8
Mojemnenjeinpika
22. 09. 2025 13.19
+3
Očitno ne veš, kaj je danes 12-letni otrok! Na morju so nabijali žogo v bazenu in jo je ženska dobila v glavo. Navadna plastična žoga. Kaj naredi šele fuzbalerska s šusom 12-letniki imajo danes tudi 170 cm.
ODGOVORI
5 2
Vojko Kos
22. 09. 2025 13.21
+3
Potem pa kar nastavite glavo!
ODGOVORI
3 0
manga
22. 09. 2025 12.59
+6
V Kočevju če dveletnik lula na javni površini,babica dobi kazen.
ODGOVORI
6 0
Kuki_9
22. 09. 2025 13.02
-3
Pravilno, kak bi bilo, če bi lulali mi vsi tak, red mora bit za vse enak
ODGOVORI
5 8
InaB
22. 09. 2025 13.10
+2
zato pa lahko psi in mački "serjejo" povsod, lastniki pa niso kaznovani
ODGOVORI
4 2
PuntaChristo
22. 09. 2025 13.28
+1
Ti primerjaš zivali z otrokom, halo, a je vse vredu s teboj?
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1517140
22. 09. 2025 13.29
+0
Očitno nimaš otrok!!! Beda*
ODGOVORI
1 1
shift
22. 09. 2025 12.59
+1
ali se kaj pripravlja, da nas obveščajo o takšnih absurdnih prekriških? oz da se sploh dogaja..klavir, nogomet, ipd ipd..?..kje je meja pritožb? ali ima pritožnik vedno prav? kaj je motenje javnega reda in miru? že to da nekoga nekje vidiš in te vznemeri ker ga vidiš(recimo bivši mož ali žena)?
ODGOVORI
3 2
NeXadileC
22. 09. 2025 12.56
+3
Lahko bi celo motili letalski promet. Nesramno in nevarno. Lockdown.
ODGOVORI
4 1
3320.
22. 09. 2025 12.56
+1
Če bi bili dvojno ali trojno pečeni brez dokumentov nebi dobili kazni.
ODGOVORI
4 3
InaB
22. 09. 2025 13.11
-1
tudi lastniki ljubljenčkov (psov in mačk) niso kaznovani, ko opravljajo potrebe po parkih
ODGOVORI
0 1
