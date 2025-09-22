Otroci na mestnem trgu igrali nogomet, starši prejeli kazen

Fantje so nogomet na mestnem trgu Pino Signoretto v Muranu, na otoku v beneški laguni s 4500 prebivalci, igrali v začetku meseca. Enega od prebivalcev pa je očitno hrup ob igri tako zmotil, da je skupino prijavil policiji.

Zaradi igre otrok na beneškem mestnem trgu so družine 14 otrok, starih med 12 in 13 let, prejele denarno kazen v višini 50 evrov, poroča The Independent , ki povzema lokalne medije. Kazen so policisti izdali na podlagi motenja javnega reda in miru, najstniki pa naj bi s svojim početjem predstavljali tudi nevarnost ljudem v tranzitu.

Kazen, ki so jo prejeli starši, je med ostalimi lokalci povzročila ogorčenje, lokalni svetnik Marco Gasparinetti pa je na družbenih omrežjih poudaril, da je šlo za nesorazmerno reakcijo. Poudaril je, da najstniki nogometa niso igrali sredi noči, temveč ob 15. uri popoldan.

"Ali ne bi bilo dovolj, da bi jim odvzeli žogo? Da bi jim le dejali, naj prenehajo, in jim razložili, zakaj? Ne bi bilo dovolj le to, da bi dobili samo vzgojni ukrep?" se je ob tem vprašal mestni svetnik.

Antonio Trampus, eden od staršev, je za italijanski medij La Stampa dejal, da ga je tistega dne sin poklical v solzah. "Policija ni bila razumna. Lahko bi poklicali starše in nas prosili, naj otroke odpeljemo domov. Namesto tega so takoj zapisali njihova imena in naslove," je dejal.

Trampus je ob tem dodal, da kazni ne bodo plačali, četudi so jih opozorili, da se lahko kazen zviša tudi na 500 evrov, če je v 60 dneh ne poravnajo. Skupina staršev se namerava namreč pritožiti, zadevo pa bodo obravnavali pri županu Benetk Luigiju Brugnarju.

Po poročanju portala Corriere Del Veneto italijanske oblasti omejujejo igranje nogometa na javnih površinah na otroke do 11. leta. Seznam prepovedanih območij je bil posodobljen leta 2019, Murano pa sicer otrokom dovoljuje igranje na igrišču San Bernardo.

Tudi leta 2018 so štiri družine prejele kazen, ker so otroci nogomet igrali v Campiellu Pisani, na konservatoriju Benedetto Marcello.