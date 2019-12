'Otroci naprodaj': 35-letnica že dve desetletji išče svojo hčer

Zdravniki so ji dejali, da so Stello poslali v sirotišnico v drugo največje mesto v državi, Gyumri. A tam je mlada mamica ni našla."Kasneje smo ugotovili, da so jo prodali naravnost iz porodnišnice," pripoveduje. Po vseh teh letih hčere še vedno ni našla, a pravi, da iskati ne bo nehala nikoli.

Patvakanyanova obtožuje omenjenega vodjo ginekologije Razmika Abramyana in nekatere druge zdravnike, da so na njo pritiskali, naj se odpove svoji hčeri Stelli. Stara je bila zgolj 16 let, ko se je zaljubila v pet let starejšega moškega, po porodu pa so ji v porodnišnici grozili, da ga bodo prijavili policiji."Jokala sem, tega nisem želela storiti," je svojo zgodbo povedala novinarjem AFP.

35-letnica je le ena izmed mnogih žensk s podobno zgodbo. Preprodajo dojenčkov v Armeniji pa so pod drobnogled vzele tudi oblasti in decembra aretirale Abramyana. A že čez nekaj dni se je ta znova znašel na prostosti, njegov odvetnik Samvel Dilbandyan pa je za AFPdejal, da so obtožbe "neutemeljene in absurdne". Armenski premier Nikol Pashinyan je sicer naročil temeljito preiskavo domnevnega programa prodaje otrok:"Kako je mogoče, da se je kaj takega dogajalo v Armeniji?"

Marat Kostanyan, odvetnik Patvakanyanove, trdi, da so v program prodaje otrok vključeni tudi uradniki na visokih položajih, povezave pa naj bi segale tudi v policijske vrste, v sirotišnice in porodnišnice. "Mafija, ki prodaja otroke, je močnejša od tiste, ki preprodaja droge," pravi.

Medtem so armenske oblasti novembra v ločenu preiskavi razkrile kriminalno združbo, ki je v zadnjih letih pomagala pri posvojitvah okoli 30 otrok v Italijo. Ob tem so razkrili, da je med leti 2016 in 2018 več žensk želelo opraviti splav, a so bile namesto tega prisiljene otroke donositi in jih dati v posvojitev. "V nekaterih primerih so materam dejali, da so otroci bolni," dodaja policija.

Namestnica ministra za delo Zhanna Andreasyan je dejala, da so s preiskavo začeli, po tem, ko so opazili, da so tujci v Armeniji posvojili kar štirikrat več otrok kot domačini. Vse posvojitve v državi so sicer začasno zaustavili do konca preiskave.

Že leta 2017 pa je organizacija Human Rights Watch v posebnem poročilu opozorila, da je bilo na tisoče armenski otrok nepremišljeno ločeno od svojih staršev, v večini primerov zaradi revščine, in nameščenih v sirotišnice. Več kot 90 odstotkov teh otrok ima vsaj enega še živečega starša.