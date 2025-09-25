Svetli način
Tujina

'Otroci potrebujejo resnične izkušnje, ne pa algoritmov'

New York, 25. 09. 2025 08.50 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
8

Avstralski premier Anthony Albanese je v New Yorku predstavil prelomno zakonodajo svoje vlade, ki uvaja prvo prepoved uporabe družbenih omrežij na svetu za otroke, mlajše od 16 let. Ukrep bo začel veljati decembra letos in naj bi mladoletnikom omogočil tri dodatna leta oblikovanja skozi resnične življenjske izkušnje, ne pa skozi algoritme, kot je dejal Albanese.

Avstralski parlament je novembra 2024 sprejel zakon, ki dviga starostno mejo za odpiranje računov na družbenih omrežjih s 13 na 16 let. Z ukrepom želijo zaščititi mlade pred negativnimi vplivi pretirane uporabe spleta, od dezinformacij in spletnega ustrahovanja do slabe telesne samopodobe, poroča Reuters.

Anthony Albanese na Generalni skupščini
Anthony Albanese na Generalni skupščini FOTO: AP

 Avstralija želi, da družbena omrežja uporabljajo umetno inteligenco in vedenjske podatke za ocenjevanje starosti, namesto splošne identifikacije. Avstralski premier Anthony Albanese priznava, da sistem ne bo popoln, a poudarja, da gre za ključen korak naprej. "To je razumna, a že dolgo zapoznela odločitev za zaščito otrok v kritičnem obdobju njihovega odraščanja," je dejal v sredo v New Yorku na dogodku Zaščita otrok v digitalni dobi.

Dogodek je potekal ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila, da Avstralija navdihuje tudi Evropo. "V Evropi vas opazujemo in se bomo od vas učili ... od nas je odvisno, da naredimo korak naprej za naslednjo generacijo," je povedala.

družabna omrežja 16 Avstralija zaščita
Mici 270
25. 09. 2025 11.04
bravo
Mr Nobady
25. 09. 2025 10.53
Sicer lahko začneš internet gledati pri 20 letih, pa bo še te zmeraj uničil. Preprosto bi morali omejiti čas gledanja, recimo lahko gledaš družbena omrežja 2 uri na dan potem pa se ti zaklene in moraš počakati naslednji dan in nima veze koliko si star. To bi bilo dosti bolje
Mr Nobady
25. 09. 2025 10.49
Bodo pa kaj drugo gledali, internet je črna luknja. Ali pa bodo več igrali igrice.
Mr Nobady
25. 09. 2025 10.47
+1
Bodo jim starši ali starejši sorodniki zrihtali račune...samo da bodo imeli mir pred mladimi...
Fery Zaka
25. 09. 2025 10.44
+2
Otroci potrebujejo mir in stabilnost. Ne pa hujskanje k vojnam in povzročanje le teh, kar politiki in taki govorci udejanjajo.
Blue Dream
25. 09. 2025 10.43
Ne samo otroci tudi odrasli potrebujejo resnično analogno življenje. Analogno življenje je tisto pravo
sabro4
25. 09. 2025 10.13
se popolnoma strinjam,
but_the_ppl_are_retarded
25. 09. 2025 10.42
Čim se VDL navdušuje veš, da gre za varnost in otroke.
