'Otroci potrebujejo resnične izkušnje, ne pa algoritmov'

Avstralski parlament je novembra 2024 sprejel zakon, ki dviga starostno mejo za odpiranje računov na družbenih omrežjih s 13 na 16 let. Z ukrepom želijo zaščititi mlade pred negativnimi vplivi pretirane uporabe spleta, od dezinformacij in spletnega ustrahovanja do slabe telesne samopodobe, poroča Reuters.

Avstralija želi, da družbena omrežja uporabljajo umetno inteligenco in vedenjske podatke za ocenjevanje starosti, namesto splošne identifikacije. Avstralski premier Anthony Albanese priznava, da sistem ne bo popoln, a poudarja, da gre za ključen korak naprej. "To je razumna, a že dolgo zapoznela odločitev za zaščito otrok v kritičnem obdobju njihovega odraščanja," je dejal v sredo v New Yorku na dogodku Zaščita otrok v digitalni dobi.

Dogodek je potekal ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila, da Avstralija navdihuje tudi Evropo. "V Evropi vas opazujemo in se bomo od vas učili ... od nas je odvisno, da naredimo korak naprej za naslednjo generacijo," je povedala.