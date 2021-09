Otroci prikrajšani za 1,8 bilijona ur pouka v živo

Osrednji del inštalacije je ura, ki spominja na šolsko tablo v prazni učilnici in ki je nameščena na trgu ZN Visitors’ Plaza pred stavbo generalne skupščine. "Ura prikazuje naraščajoče skupno število ur učenja v živo, ki so jih izgubili otroci po vsem svetu. V prazni učilnici je tudi 18 miz, po ena za vsak mesec prekinitev v izobraževanju, ki jih je povzročila pandemija," so pojasnili na Unicefu Slovenija.

Inštalacijo so pripravili pred začetkom splošne razprave 76. zasedanja generalne skupščine ZN (UNGA), ko bodo nekateri voditelji izkoristili priložnost in se prvič od začetka pandemije v živo vrnili na sedež ZN. "Naslednji teden bodo ZN odprli svoja vrata delegacijam z vsega sveta. V številnih državah pa bodo vrata šol za otroke in mladostnike ostala zaprta," so nam poudarek Antónia Guterresa, generalnega sekretarja ZN, posredovali predstavniki z Unicefa. "Opeharili bomo celotno generacijo otrok, katerih umski razvoj in prihodnost s tem postavljamo na kocko. Ponovno odpiranje šol mora biti naša prednostna naloga, prav tako se moramo potruditi, da bomo nudili podporo vsem, ki so zaradi pandemije prikrajšani. Ne smemo več izgubljati časa," je opozoril generalni sekretar.

Od marca 2020 do septembra 2021 je približno 131 milijonov šoloobveznih otrok v 11 državah zamudilo tri četrtine ur pouka v živo

59 odstotkov (ali skoraj 77 milijonov) jih je zamudilo skoraj ves čas pouka v živo. V približno 27 odstotkih držav so šole še naprej v celoti ali delno zaprte. Poleg tega se glede na najnovejše podatke organizacije UNESCO več kot 870 milijonov učencev na vseh nivojih sooča s prekinitvami izobraževalnega procesa, navaja Unicef Slovenija.

"Prav vsaka ura, ki jo otroci preživijo v učilnici, je izjemno dragocena, saj se jim tako omogoči priložnost, da si razširijo obzorja in še okrepijo svoj potencial. Vsak izgubljeni trenutek pomeni tudi nešteto izgubljenih priložnosti," so nam besede Henriette Fore, izvršne direktorice Unicefa, prenesli predstavniki Unicefa Slovenija. "Več kot 1,8 bilijona ur je nepredstavljivo veliko časa. Enako nepredstavljivo pa je, da ob sprejemanju ukrepov za ublažitev učinkov bolezni covid-19 na prvo mesto ne postavimo prihodnosti naših otrok. Šole lahko znova odpremo in to moramo storiti čim prej. Zmanjkuje nam časa," je dodala izvršna direktorica.