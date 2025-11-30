Otroci aktivirali neznano eksplozivno napravo, ki so jo našli

Takoj po eksploziji, v kateri so se poškodovali trije otroci, ki so jih odpeljali v reško bolnišnico, so bombni tehniki na kraju nesreče v Novem Vinodolskem opravili protieksplozivni pregled, stekla je preiskava. Danes so nato opravili še dodaten pregled ožjega in širšega območja dogodka, pomagali pa so si tudi s psom za odkrivanje eksplozivov. Med pregledom niso našli nobenih potencialno nevarnih predmetov, je sporočila primorsko-goranska policijska uprava.
"Po doslej ugotovljenih informacijah so se otroci poškodovali med aktiviranjem najdene neznane eksplozivne naprave," so sklenili po poročanju Net.hr.
"Čeprav so se otroci v tem primeru izognili najhujšim posledicam, še enkrat opozarjamo občane, zlasti otroke, da je treba v primeru najdbe sumljivih predmetov nemudoma obvestiti policijo na telefonsko številko 192 ali poklicati najbližjo policijsko postajo. Sumljivih predmetov, pa naj gre za ostanke druge svetovne vojne ali pa predmete, najdene na mestih, dostopnih drugim ljudem, se ne sme dotikati, premikati ali nositi na policijo," so zapisali ob tem.
