Otroci aktivirali neznano eksplozivno napravo, ki so jo našli

Takoj po eksploziji, v kateri so se poškodovali trije otroci, ki so jih odpeljali v reško bolnišnico, so bombni tehniki na kraju nesreče v Novem Vinodolskem opravili protieksplozivni pregled, stekla je preiskava. Danes so nato opravili še dodaten pregled ožjega in širšega območja dogodka, pomagali pa so si tudi s psom za odkrivanje eksplozivov. Med pregledom niso našli nobenih potencialno nevarnih predmetov, je sporočila primorsko-goranska policijska uprava.

"Po doslej ugotovljenih informacijah so se otroci poškodovali med aktiviranjem najdene neznane eksplozivne naprave," so sklenili po poročanju Net.hr.