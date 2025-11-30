Svetli način
Tujina

Otroci aktivirali neznano eksplozivno napravo, ki so jo našli

Reka, 30. 11. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 36 minutami

U.Z.
Potem ko so bili v eksploziji na območju Novega Vinodolskega poškodovani trije otroci, je policija opravila ogled kraja nesreče in ni našla potencialno nevarnih predmetov. Kot vse kaže, so otroci po nesrečnem spletu okoliščin aktivirali neznano eksplozivno napravo, ki so jo našli.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Takoj po eksploziji, v kateri so se poškodovali trije otroci, ki so jih odpeljali v reško bolnišnico, so bombni tehniki na kraju nesreče v Novem Vinodolskem opravili protieksplozivni pregled, stekla je preiskava. Danes so nato opravili še dodaten pregled ožjega in širšega območja dogodka, pomagali pa so si tudi s psom za odkrivanje eksplozivov. Med pregledom niso našli nobenih potencialno nevarnih predmetov, je sporočila primorsko-goranska policijska uprava.

"Po doslej ugotovljenih informacijah so se otroci poškodovali med aktiviranjem najdene neznane eksplozivne naprave," so sklenili po poročanju Net.hr.

Preberi še Eksplozija v Novem Vinodolskem: poškodovani trije otroci

"Čeprav so se otroci v tem primeru izognili najhujšim posledicam, še enkrat opozarjamo občane, zlasti otroke, da je treba v primeru najdbe sumljivih predmetov nemudoma obvestiti policijo na telefonsko številko 192 ali poklicati najbližjo policijsko postajo. Sumljivih predmetov, pa naj gre za ostanke druge svetovne vojne ali pa predmete, najdene na mestih, dostopnih drugim ljudem, se ne sme dotikati, premikati ali nositi na policijo," so zapisali ob tem.

vrzwta1
30. 11. 2025 16.54
Naslov za 5 točk.
Delavec_Slo
30. 11. 2025 16.52
+1
In kake veze ima to s slovenci!
