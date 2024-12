'Otroci so kričali, se skrili pod klopi. Eden je v paniki skočil skozi okno'

Trenutke groze morilskega pohoda 19-letnika na eni od zagrebških osnovnih šol, ki je Hrvaško in celotno regijo pretresel v petek dopoldan, je zbrala novinarka portala Net.hr Katarina Dimitrijević Hrnjkaš . "Otroci so kričali, eden od naših prvošolčkov je skočil skozi okno, nekateri so se skrili pod klopi, nato pa zbežali," so ji opisovali starši pred šolo.

Sosedje so opisovali, da so otroci, ko marsikdo še sploh ni vedel, kaj se je zgodilo, kričali in "podivjano" hodili po cesti. A ulica je nemudoma priskočila na pomoč. Sosedje so reagirali, vedeli so, da se je zgodilo nekaj izjemno hudega, vedeli so, da morajo pomagati, zbrati otroke. Številni so videli, kako je napadalec odhajal iz šole. "Hodil je hitro, ni pa v paniki bežal," je povedal eden od očividcev.

V zdravstveni ustanovi, kamor se je dopoldan po napadu zatekel 19-letnik in se skušal samopoškodovati, je v petek potekala še ena krizna situacija. Policisti so uspešno posredovali in napadalcu preprečili, da bi si pred aretacijo vzel življenje. Ranjenega so ga prepeljali v bolnišnico, policisti pa so še ure po prijetju napadalca v polni opremi in z neprebojnimi jopiči stali ob ambulanti.