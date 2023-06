Otroci so rešeni, zdaj se je vnel spor za skrbništvo

Dedek otrok Narciso Mucutuy je namreč že v nedeljo hčerinega moža in očeta dveh najmlajših otrok Manuela Ranoqueja obtožil, da je bil nasilen do partnerke, otroci pa so se takrat tekli skrit v gozd. Ranoque tega ni zanikal, dejal je, da sta res imela težave, a da so to zasebne zadeve. Ženina starša zdaj zahtevata skrbništvo nad vsemi štirimi otroki, medtem ko Ranoque najstarejših sploh še ni smel obiskati, poroča britanski Guardian.

Oba pilota sta umrla takoj po strmoglavljenju, njuni trupli je kolumbijska vojska našla ob razbitinah letala. Tam so našli tudi truplo mame, otrok pa ne. Vlada je tako začela veliko reševalno akcijo, v kateri je poleg vojske sodelovalo tudi lokalno prebivalstvo.

Otroke so našli po 40 dneh, da so preživeli, se lahko zahvalijo pogumu in znanju najstarejše deklice, so prepričani v Kolumbiji. Izkazalo se je tudi, da so bili reševalci večkrat zelo blizu čistine, kjer so se otroci zadrževali, a so se ti prestrašeni poskrili.