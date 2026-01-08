Otroci v Gazi znova v šoli kljub uničeni infrastrukturi

V Tel al-Hawiju, jugozahodnem delu mesta Gaza, so šotori, ki zdaj služijo kot začasne učilnice, polni otrok in učiteljev. Tabla z angleškimi črkami, osnovnimi arabskimi zlogi ter učenje v majhnih skupinah ustvarjajo živahno, čeprav kaotično vzdušje. To je prvi poskus pouka po dvajsetih mesecih vojne, odkar je bila šola Lulwa Abdel Wahab al-Qatami januarja 2024 poškodovana in več mesecev služila kot zatočišče za razseljene družine.
Med učenci je tudi 14-letni Naeem al-Asmaar, ki je pred vojno obiskoval to šolo. Med zračnim napadom je izgubil mamo, a se je po razselitvi vrnil v domače mesto. "Šola mi je zelo manjkala. Zdaj so tu šotori. Učimo se le štiri predmete. Ni dovolj prostora. Izobrazba ni enaka, a biti tukaj je pomembno. Šola mi zapolni ves čas in to sem res potreboval," je povedal BBC-ju.
Po podatkih Unicefa je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih več kot 97 % šol v Gazi. Od 658.000 šoloobveznih otrok jih je večina ostala brez formalnega izobraževanja skoraj dve leti. Šotorske učilnice, ki jih upravlja Unicef, ponujajo le osnovne predmete: arabščino, angleščino, matematiko in naravoslovje. Šolo obiskuje 1.100 otrok v treh izmenah, pouk pa izvaja le 24 učiteljev, brez elektrike in interneta.
Vojna je pustila močne posledice: več kot 100 učencev je izgubilo starše ali domove, številni pa so bili priča smrti sorodnikov. Na voljo je tudi psihološka podpora, a povpraševanje močno presega zmogljivosti šole. Starši so po poročanju BBC hkrati hvaležni in zaskrbljeni, saj so osnovne šolske potrebščine drage ali nedostopne, otroci pa zaostajajo za več let.
Izrael trdi, da izpolnjuje obveznosti iz premirja s Hamasom in omogoča večje dostave humanitarne pomoči, vendar ZN in številne humanitarne organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da Izrael še vedno omejuje dostop do nujnih zalog. Kljub premirju bombardiranje Gaze poteka skoraj vsak dan.
Kljub omejitvam in grožnjam bombardiranja učitelji in starši poudarjajo pomen izobraževanja: "Izgubljamo domove, denar, vse, a znanje je naložba, ki jo še lahko damo našim otrokom," je za BBC dejala učiteljica Kholoud Habib.
