Otroci v Gazi znova v šoli kljub uničeni infrastrukturi

V Tel al-Hawiju, jugozahodnem delu mesta Gaza, so šotori, ki zdaj služijo kot začasne učilnice, polni otrok in učiteljev. Tabla z angleškimi črkami, osnovnimi arabskimi zlogi ter učenje v majhnih skupinah ustvarjajo živahno, čeprav kaotično vzdušje. To je prvi poskus pouka po dvajsetih mesecih vojne, odkar je bila šola Lulwa Abdel Wahab al-Qatami januarja 2024 poškodovana in več mesecev služila kot zatočišče za razseljene družine. Med učenci je tudi 14-letni Naeem al-Asmaar, ki je pred vojno obiskoval to šolo. Med zračnim napadom je izgubil mamo, a se je po razselitvi vrnil v domače mesto. "Šola mi je zelo manjkala. Zdaj so tu šotori. Učimo se le štiri predmete. Ni dovolj prostora. Izobrazba ni enaka, a biti tukaj je pomembno. Šola mi zapolni ves čas in to sem res potreboval," je povedal BBC-ju.

Tel al-Hawa FOTO: AP

Po podatkih Unicefa je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih več kot 97 % šol v Gazi. Od 658.000 šoloobveznih otrok jih je večina ostala brez formalnega izobraževanja skoraj dve leti. Šotorske učilnice, ki jih upravlja Unicef, ponujajo le osnovne predmete: arabščino, angleščino, matematiko in naravoslovje. Šolo obiskuje 1.100 otrok v treh izmenah, pouk pa izvaja le 24 učiteljev, brez elektrike in interneta. Vojna je pustila močne posledice: več kot 100 učencev je izgubilo starše ali domove, številni pa so bili priča smrti sorodnikov. Na voljo je tudi psihološka podpora, a povpraševanje močno presega zmogljivosti šole. Starši so po poročanju BBC hkrati hvaležni in zaskrbljeni, saj so osnovne šolske potrebščine drage ali nedostopne, otroci pa zaostajajo za več let.

Otroci v Gazi FOTO: AP