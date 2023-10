Bučam, čarovnicam in okostnjakom, ki so v tem delu leta vse bolj razširjeni tudi pri nas, so se v Šibeniku nekateri uprli, ker otroška predstava o noči čarovnic ni bila po godu domačemu župniku. Zanj je bilo namreč v nasprotju z vero in praznikom vseh svetih, da ženska v čarovniškem kostumu otrokom prerokuje iz krogle in kart, kar je pripeljalo celo do odpovedi predstave.