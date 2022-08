'Otroci živi, strti starši igralci': Skrajnež je priznal, da je bil pokol resničen

Alex Jones je svoje poslušalce prepričeval, da je pokol 20 otrok in šestih učiteljev izmišljotina levičarjev.

Jonesu grozi finančni propad, saj ga starša ene od žrtev pokola tožita za 150 milijonov dolarjev, to pa je le ena od tožb, ki so ga doletele zaradi njegovih izjav. Dve je doslej že izgubil.

Jones trdi, da gre za pravico govora, ki je zagotovljena po prvem amandmaju k ameriški ustavi, in lahko govori, kar hoče. Dolga leta je svoje poslušalce prepričeval, da je pokol 20 otrok in šestih učiteljev izmišljotina levičarjev, ki želijo Američanom pobrati orožje. Otroci naj ne bi bili pobiti, starši pa so plačani igralci.

V sredo pod prisego ni smel več lagati, na to ga je posebej opozorila sodnica, zato je priznal, da je bil pokol resničen. Starši pobitih ga tožijo skupaj z njegovim medijskim podjetjem z zvenečim imenom Sistemi svobode govora.

"Nenamerno sem sodeloval v zadevah, ki so žalile čustva teh ljudi," je priznal Jones in dodal, da je lagal tudi okrog drugih množičnih strelskih pokolov.

Tožita ga Neil Heslin in Scarlett Lewis, katerih šestletni sin Jesse Lewis je bil leta 2021 ubit. Zanju opravičilo ni dovolj in vztrajata, da mora plačati skupaj s svojim podjetjem.

"On je začel s tem, jaz pa bom končal," je dejal Heslin, potem ko je na sodišču opisal dolga leta travme, najprej zaradi umora sina, potem pa še zaradi Jonesa, ki je s svojimi lažmi prepričal nestrpneže, da so staršem ubitih grozili z nasiljem.

"Zdi se mi neverjetno, da moramo to početi. Da te moramo prositi, da ne lažeš, da te moramo kaznovati," je Heslin dejal Jonesu in ga vprašal, ali res misli, da je igralec.

Jones pa je za vse okrivil medije. "Ne pustijo mi, da vzamem svoje besede nazaj," je dejal. Pred leti se je dobesedno norčeval iz Heslina, ko je ta razlagal o bolečini, ko je držal v rokah truplo otroka s prestreljeno glavo.

Odvetnik tožnikov je Jonesa sesul z njegovimi lastnimi posnetimi besedami in ga večkrat ujel na laži glede izrečenih besed in tudi glede dejanskega finančnega stanja.

Druge družine pobitih ga posebej tožijo zaradi laganja o denarju, ki naj bi ga skrival s pomočjo slamnatih podjetij, potem ko je vložil prošnjo za stečajno zaščito svojega medijskega podjetja.