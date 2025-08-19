Otrok popoldne na plaži zavpil. Sredi noči ugotovili, da ga je ugriznil modras

Starši, ki so sedemletnega sina v bolečinah z oteklo nogo pripeljali v bolnišnico v Pulju, so zdravnikom dejali, da je otrok najverjetneje padel in se udaril. Pri zdravniškem pregledu pa so odkrili znamenja, ki so kazala, da je resnica veliko hujša. Malčka je na eni izmed istrskih plaž večkrat ugriznila kača. Takoj so mu vzbrizgali protistrup in ga z nujnim helikoptrskim prevozom prepeljali na Reko.

Drama se je odvijala v petek, na praznik Marijinega Vnebovzetja, šlo pa je za tuje turiste, ki so šokirani pripeljali otroka v bolečinah, je danes poročal Glas Istre. Zdravnikom so dejali, da je enkrat čez dan sedemletnik verjetno padel in se udaril. Direktor puljske bolnišnice Andrej Angelini je za 24sata potrdil, da so otroka sprejeli ob enih zjutraj. Ko so ga dežurni zdravniki pregledali, pa so na desnem stopalu takoj opazili več sumljivih ugrizov. Posumili so na strupeno kačo, na modrasa.

Modras FOTO: AP icon-expand

"Takrat so se starši spomnili, da je otrok nekaj ur prej, natančneje sedem ali osem ur, na plaži v nekem trenutku zakričal. Vendar se je nato igral naprej in starši so menili, da je vse v redu. Po vrnitvi s plaže je celo zaspal," Angelini pojasnjuje, kako je bilo sprva videti, da se ni zgodilo nič posebnega. Kot je razložil, modrasov strup skozi telo potuje počasi. Otrok je zavpil okoli 16. ure, noga pa mu je otekla šele ponoči.

Reška urgenca FOTO: Shutterstock icon-expand