Otrok popoldne na plaži zavpil. Sredi noči ugotovili, da ga je ugriznil modras

Drama se je odvijala v petek, na praznik Marijinega Vnebovzetja, šlo pa je za tuje turiste, ki so šokirani pripeljali otroka v bolečinah, je danes poročal Glas Istre. Zdravnikom so dejali, da je enkrat čez dan sedemletnik verjetno padel in se udaril.
Direktor puljske bolnišnice Andrej Angelini je za 24sata potrdil, da so otroka sprejeli ob enih zjutraj. Ko so ga dežurni zdravniki pregledali, pa so na desnem stopalu takoj opazili več sumljivih ugrizov. Posumili so na strupeno kačo, na modrasa.
"Takrat so se starši spomnili, da je otrok nekaj ur prej, natančneje sedem ali osem ur, na plaži v nekem trenutku zakričal. Vendar se je nato igral naprej in starši so menili, da je vse v redu. Po vrnitvi s plaže je celo zaspal," Angelini pojasnjuje, kako je bilo sprva videti, da se ni zgodilo nič posebnega.
Kot je razložil, modrasov strup skozi telo potuje počasi. Otrok je zavpil okoli 16. ure, noga pa mu je otekla šele ponoči.
"Malček je imel dva do tri ugrize. Takoj smo ga dali na mehansko predihavanje, mu dodali protistrup, po stabilizaciji stanja pa je bil s helikopterjem prepeljan na Reko. Danes sem se slišal s tamkajšnjim zdravnikom in njegovo zdravstveno stanje je precej boljše," je zaključil Angelini.
