Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Otrok popoldne na plaži zavpil. Sredi noči ugotovili, da ga je ugriznil modras

Pulj, Reka, 19. 08. 2025 21.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
18

Starši, ki so sedemletnega sina v bolečinah z oteklo nogo pripeljali v bolnišnico v Pulju, so zdravnikom dejali, da je otrok najverjetneje padel in se udaril. Pri zdravniškem pregledu pa so odkrili znamenja, ki so kazala, da je resnica veliko hujša. Malčka je na eni izmed istrskih plaž večkrat ugriznila kača. Takoj so mu vzbrizgali protistrup in ga z nujnim helikoptrskim prevozom prepeljali na Reko.

Drama se je odvijala v petek, na praznik Marijinega Vnebovzetja, šlo pa je za tuje turiste, ki so šokirani pripeljali otroka v bolečinah, je danes poročal Glas Istre. Zdravnikom so dejali, da je enkrat čez dan sedemletnik verjetno padel in se udaril.

Direktor puljske bolnišnice Andrej Angelini je za 24sata potrdil, da so otroka sprejeli ob enih zjutraj. Ko so ga dežurni zdravniki pregledali, pa so na desnem stopalu takoj opazili več sumljivih ugrizov. Posumili so na strupeno kačo, na modrasa.

Modras
Modras FOTO: AP

"Takrat so se starši spomnili, da je otrok nekaj ur prej, natančneje sedem ali osem ur, na plaži v nekem trenutku zakričal. Vendar se je nato igral naprej in starši so menili, da je vse v redu. Po vrnitvi s plaže je celo zaspal," Angelini pojasnjuje, kako je bilo sprva videti, da se ni zgodilo nič posebnega.

Kot je razložil, modrasov strup skozi telo potuje počasi. Otrok je zavpil okoli 16. ure, noga pa mu je otekla šele ponoči.

Reška urgenca
Reška urgenca FOTO: Shutterstock

"Malček je imel dva do tri ugrize. Takoj smo ga dali na mehansko predihavanje, mu dodali protistrup, po stabilizaciji stanja pa je bil s helikopterjem prepeljan na Reko. Danes sem se slišal s tamkajšnjim zdravnikom in njegovo zdravstveno stanje je precej boljše," je zaključil Angelini.

modras ugriz plaža istra pulj
Naslednji članek

Za las sta se izognila smrti: med snemanjem v njuno mizo priletel terenec

SORODNI ČLANKI

Po ugrizu modrasa umrla 80-letna ženska

Kako ravnati v primeru ugriza kače? Izsesavanje rane ni priporočljivo

V Iškem vintgarju modras ugriznil plezalca

Na vrtu pobirala čebulo, ko jo je v nogo pičil modras

Med bloki v Ljubljani opazili več kot meter dolgega modrasa

Šestletnika v Paklenici ugriznil modras, strup prišel že do podpazduhe

'Takoj, ko je protistrup začel učinkovati, si je opomogla'

Najprej jo je ugriznil gad, nato pa je stopila na modrasa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rothschild1
19. 08. 2025 21.54
+4
Malcek je imel sreco, da ga je modras picil na Hrvaskem. Ce bi se to zgodilo v Sloveniji, kjer je helikopter zaseden za Masseratijevo, bi umrl 🤷‍♀️
ODGOVORI
4 0
vvvilice
19. 08. 2025 21.42
+5
Upajmo, da se dobro razplete
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
19. 08. 2025 21.35
-4
Groza v Istri???
ODGOVORI
1 5
Janez Novak 13
19. 08. 2025 21.33
-4
"Drama se je odvijala v petek, na praznik Marijinega Vnebovzetja" In kaj ima Marijino vnebovzetje s tem? Ali naj bi malček to doživel?
ODGOVORI
3 7
tmj
19. 08. 2025 21.40
+1
hahahha
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
19. 08. 2025 21.25
+5
Še dobro da se je to zgodilo na Hrvaškem in je bil helikopter na razpolago za reševanje življenja in ne kot pri nas ko se ga izkorišča za prevoz nekih ki si domišlja jo da so nad narodom in da njihov ogljični odtis pripomore k reševanju planeta tako je obljubljala resnica je pa da leti iz ene čage na drugo in nazaj.
ODGOVORI
12 7
Podlesničar
19. 08. 2025 21.28
-5
Helikopterjev je dovolj za vse, brez skrbi :)
ODGOVORI
5 10
Rainbow warrior
19. 08. 2025 21.38
+3
Pri nas pa raje prevažajo naokoli Gusarjevo in njene podanike.
ODGOVORI
5 2
Drugorazredni
19. 08. 2025 21.54
+0
pametnjakovič
ODGOVORI
1 1
Ramzess
19. 08. 2025 21.20
-1
Zakaj pa mehansko predihavanje, saj je očitno dihal sam. Vprašanje je ali protistrup imel učinek po tolikšnem času po ugrizih. Nenazadnje, samo nogo je imel otečeno.
ODGOVORI
2 3
devote
19. 08. 2025 21.20
+0
od goloba bev ne mev zadnje case. lepo usmerja misljenje tale 42 ..
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
19. 08. 2025 21.17
+1
Vsepovsod drugje berem, da je bil gad......zanimivo
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
19. 08. 2025 21.31
+1
index.hr piše poskok = modras.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
19. 08. 2025 21.39
+2
Monter ne obremenjuj se. Oba sta iz roda gadov.
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
19. 08. 2025 21.15
+0
Hrvaške novice 🇭🇷 😃
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096