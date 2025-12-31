Naslovnica
Otrok med igro v zapuščenem hotelu padel v jašek dvigala

Primošten, 31. 12. 2025 11.57 pred 7 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Zapuščeni hotel Marina lučica

V Primoštenu je med igro v zapuščeni stavbi otrok padel v jašek dvigala. Hudo poškodovanega so ga s helikopterjem prepeljali v splitsko bolnišnico. Šlo naj bi za propadajočo zgradbo nekdanjega hotela Marina lučica. "Vprašanje, s kakšne višine je otrok padel – če iz nadstropja, kjer je bila recepcija, to pomeni kar devet metrov," pravi župan Primoštena Stipe Petrina.

Včeraj okoli 17. ure se je v Primoštenu zgodila huda nesreča – otrok je med igro v zapuščenem objektu padel v jašek dvigala, so sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave.

Na kraju nesreče so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa ga s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center Firule v Splitu. Hrvaški spletni portal net.hr poroča, da je utrpel hude poškodbe. Nekateri hrvaški mediji sicer navajajo, da se je bilo v času nesreče v zapuščeni stavbi več otrok.

Na kraju nesreče so bili tudi policisti, o ugotovitvah so obvestili državno tožilstvo v Šibeniku. "Za ugotovitev vseh okoliščin dogodka nadaljujemo z ukrepi in dejanji v okviru svojih pristojnosti," so še sporočili.

Slobodna Dalmacija piše, da se je nesreča zgodila v hotelskem kompleksu Marina lučica, nekdaj turističnemu ponosu Primoštema, ki pa je danes v ruševinah. "Vprašanje, s kakšne višine je otrok padel – če iz nadstropja, kjer je bila recepcija, to pomeni kar devet metrov," je za omenjeni portal dejal župan Primoštena Stipe Petrina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hotel Marina lučica so madžarski vlagatelji kupili pred dobrimi 20 leti in bi ga po privatizacijski pogodbi morali prenoviti, vendar je kompleks še vedno neobnovljen in že v ruševinah. Čeprav je notranjost hotela nevarna – odpadajo stropne obloge, podirajo se betonska stopnišča, okoli hotela pa redno odlagajo gradbene in druge odpadke – je v stavbo mogoče neovirano vstopiti.

Kompleks je bil zgrajen na vrhuncu hotelske gradnje na Hrvaškem, leta 1971, po načrtih splitskega arhitekta Lovra Perkovića. Iimel je več kot 700 postelj, do devetdesetih let prejšnjega stoletja pa so ga uporabljali predvsem naturisti, še navaja Slobodna Dalmacija.

Primošten igra zapuščena stavba otrok jašek dvigalo

KOMENTARJI2

kekyooo
31. 12. 2025 12.05
Starši krivi. Pa še novica iz Hrvatske. Who cares?
Odgovori
0 0
Bigbadjohn
31. 12. 2025 12.04
Hrvaška Črna kronika me ne zanima.
Odgovori
0 0
