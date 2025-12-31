Otrok med igro v zapuščenem hotelu padel v jašek dvigala

Včeraj okoli 17. ure se je v Primoštenu zgodila huda nesreča – otrok je med igro v zapuščenem objektu padel v jašek dvigala, so sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave.

Na kraju nesreče so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa ga s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center Firule v Splitu. Hrvaški spletni portal net.hr poroča, da je utrpel hude poškodbe. Nekateri hrvaški mediji sicer navajajo, da se je bilo v času nesreče v zapuščeni stavbi več otrok.

Na kraju nesreče so bili tudi policisti, o ugotovitvah so obvestili državno tožilstvo v Šibeniku. "Za ugotovitev vseh okoliščin dogodka nadaljujemo z ukrepi in dejanji v okviru svojih pristojnosti," so še sporočili.

Slobodna Dalmacija piše, da se je nesreča zgodila v hotelskem kompleksu Marina lučica, nekdaj turističnemu ponosu Primoštema, ki pa je danes v ruševinah. "Vprašanje, s kakšne višine je otrok padel – če iz nadstropja, kjer je bila recepcija, to pomeni kar devet metrov," je za omenjeni portal dejal župan Primoštena Stipe Petrina.