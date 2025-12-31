Otrok med igro v zapuščenem hotelu padel v jašek dvigala

Včeraj okoli 17. ure se je v Primoštenu zgodila huda nesreča – otrok je med igro v zapuščenem objektu padel v jašek dvigala, so sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave.
Na kraju nesreče so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa ga s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center Firule v Splitu. Hrvaški spletni portal net.hr poroča, da je utrpel hude poškodbe. Nekateri hrvaški mediji sicer navajajo, da se je bilo v času nesreče v zapuščeni stavbi več otrok.
Na kraju nesreče so bili tudi policisti, o ugotovitvah so obvestili državno tožilstvo v Šibeniku. "Za ugotovitev vseh okoliščin dogodka nadaljujemo z ukrepi in dejanji v okviru svojih pristojnosti," so še sporočili.
Slobodna Dalmacija piše, da se je nesreča zgodila v hotelskem kompleksu Marina lučica, nekdaj turističnemu ponosu Primoštema, ki pa je danes v ruševinah. "Vprašanje, s kakšne višine je otrok padel – če iz nadstropja, kjer je bila recepcija, to pomeni kar devet metrov," je za omenjeni portal dejal župan Primoštena Stipe Petrina.
Hotel Marina lučica so madžarski vlagatelji kupili pred dobrimi 20 leti in bi ga po privatizacijski pogodbi morali prenoviti, vendar je kompleks še vedno neobnovljen in že v ruševinah. Čeprav je notranjost hotela nevarna – odpadajo stropne obloge, podirajo se betonska stopnišča, okoli hotela pa redno odlagajo gradbene in druge odpadke – je v stavbo mogoče neovirano vstopiti.
Kompleks je bil zgrajen na vrhuncu hotelske gradnje na Hrvaškem, leta 1971, po načrtih splitskega arhitekta Lovra Perkovića. Iimel je več kot 700 postelj, do devetdesetih let prejšnjega stoletja pa so ga uporabljali predvsem naturisti, še navaja Slobodna Dalmacija.
