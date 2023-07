Otrok padel v 100-metrski krater, po čudežu preživel

Francoska družina se je v petek med dopustovanjem na Galapaških otokih odpravila na voden ogled nacionalnega parka na otoku Santa Cruz. Tam so si ogledali tudi dva ognjeniška kraterja Los Gemelos, ko je nenadoma osemletnik omahnil v globino. Padel je 100 metrov globoko, iz kraterja pa so ga hitro rešili prisotni vodiči in reševalci.

Okoliščine padca niso znane, so pa iz parka sporočili, da je deček preživel. Zahvalili so se reševalcem za hitro posredovanje.

'Čudež'

Osemletnik se je ob globokem padcu poškodoval predvsem po glavi in obrazu. Po reševalni akciji so ga na nosilih odpeljali do bolnišnice v Santa Cruzu, lokalne medije povzema Newsweek.

Otrok je v stabilnem stanju, je kasneje sporočil direktor lokalne bolnišnice Boris Daza. "Čudež je, da se pri padcu ni huje poškodoval," je tudi povedal medijem.