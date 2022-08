Otrok pohitel na svet in se rodil kar v kopalnici

Nervoza, negotovost in strah, ali bo vse v redu, so stalne spremljevalke vsakega poroda, tudi tistega, ki se zgodi ob prisotnosti strokovnega osebja, v varnem okolju porodnišnice. Kaj pa, če otrok pohiti? In se rodi kar na kopalniških tleh? To se je zgodilo hrvaškemu paru iz okolice Požege. 32-letna mamica je v kopalnici rodila deklico, medtem ko sta njena starejša otroka v dnevni sobi gledala risanke. Ob njej je bil mož, ki ji je želel pomagati, a sploh ni utegnil, saj se je vse odvilo prehitro.