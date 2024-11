Otrok za 400 evrov: 15 mesecev dolga čudežna nosečnost ali navadna prevara?

"Jaz sem mati svojega otroka," Chioma pravi kljubovalno, ko sedi zraven svojega moža Ikea v pisarni nigerijske državne uradnice, ki zaslišuje par. Ify Obinabo ima veliko izkušenj z reševanjem družinskih sporov – vendar to ni običajno nesoglasje, poroča BBC, njihovim novinarjem so dovolili, da so bili prisotni na zaslišanju.

Tam je bilo tudi pet skeptičnih članov Ikeve družine. Menijo, da je zgodba o otrokovem rojstvu absurdna.

Chioma pa pravi, da se je soočala s pritiskom moževe družine, da bi zanosila. Prosili so ga celo, naj se poroči z drugo žensko, ker se to ni zgodilo. In v skrajnem obupu je obiskala "kliniko", ki ponuja "nekonvencionalno zdravljenje".

A za tem se skriva prevara in celo trgovina z dojenčki.

Nigerija ima sicer eno najvišjih stopenj rodnosti na svetu, a če ženske ne morejo zanositi, so izobčene, morda celo podvržene nasilju. Zato gredo mnoge v skrajnosti, da bi uresničile svoje sanje o materinstvu.

In tako se je rodila zgodba o "kriptični nosečnosti". Chioma trdi, da je otroka "nosila" približno 15 mesecev. Kar seveda ne bo držalo.

Takole prevaro opisujejo BBC-jevi novinarji: prevaranti, ki se predstavljajo kot zdravniki ali medicinske sestre, prepričujejo ženske, da imajo zagotovljeno "čudežno zdravljenje plodnosti", s katerim bodo zanosile. Začetno "zdravljenje" običajno stane na stotine dolarjev in je sestavljeno iz injekcije, pijače ali snovi, ki se vstavi v nožnico. Nobena od žensk ali uradnikov, s katerimi so govorili med preiskavo, ne ve zagotovo, kaj je v teh "zdravilih". Bi pa naj povzročila telesne spremembe, med drugim otekel trebuh, kar je ženske dodatno prepričalo, da so noseče. Ženske, ki prejemajo "zdravljenje", so opozorjene, naj ne obiskujejo običajnih zdravnikov ali bolnišnic, saj noben pregled ali test nosečnosti ne bo odkril "otroka", za katerega prevaranti celo trdijo, da raste zunaj maternice. Ko pride čas za "porod" otroka, ženskam povedo, da se bo porod začel šele, ko bo sprožen z "redkim in dragim zdravilom", ki seveda ni poceni. "Porod" je nato zavit v tančico skrivnosti. Nekatere ženske se zbudijo z rezom na trebuhu, druge se spominjajo zaspanosti, halucinacij in verjamejo, da so rojevale. Vse pa imajo v naročju otroka, ki naj bi ga rodile.

BBC-jevi novinarji so se od blizu spoznali z eno od takšnih klinik. "Dr. Ruth", ki vodi svojo kliniko vsako drugo soboto v mesecu v propadajočem hotelu v mestu Ihiala v jugovzhodni zvezni državi Anambra, so predstavili "par, ki že osem let poskuša zanositi".

Paru je zagotovila, da zdravljenje zagotovo deluje, ženski pa ponudila injekcijo, ki naj bi paru omogočila "izbrati" spol svojega bodočega otroka, kar je medicinsko nemogoče.

Ker sta zavrnila injekcijo, sta dobila vrečko zdrobljenih tablet za domov, skupaj z navodili, kdaj naj imata spolni odnos. In da naj se vrneta čez štiri tedne.

No, takrat pa z napravo, ki je videti kot ultrazvok, gre čez trebuh novinarke in zasliši se zvok, podoben srčnemu utripu. "Dr. Ruth" čestita za nosečnost.

In doda, da bo zdaj treba plačati za "redko" in drago zdravilo, potrebno za rojstvo otroka. Brez tega zdravila bi lahko nosečnost trajala več kot devet mesecev, otrok pa bo postal podhranjen, in ga bo treba "znova zgraditi".

V kolikšni meri vpletene ženske resnično verjamejo tem neverjetnim trditvam, ni jasno.

V osnovi je kriptična nosečnost priznan medicinski pojav, pri katerem se ženska ne zaveda svoje nosečnosti do pozne faze. Toda med preiskavo je BBC našel razširjene dezinformacije v skupinah in straneh na Facebooku o tej vrsti nosečnosti. Predvsem zgodbe žensk, ki naj bi bile noseče leta. Vse te napačne informacije pomagajo utrditi vero žensk v prevaro. Prevaranti včasih tudi upravljajo in objavljajo te skupine, kar jim omogoča, da dosežejo ženske, ki izrazijo zanimanje za "zdravljenje".

A če se zgodba to te točke sliši predvsem skrajno nenavadno, postane zelo zaskrbljujoča, ko te nosečnosti potrebujejo epilog – otroka.

Prevaranti, da bi priskrbeli otroka, iščejo ženske, ki so obupane in ranljive, mlade in noseče, v državi, kjer je splav nezakonit.

BBC je pridobil posnetek racije, ki prikazuje ogromen kompleks, sestavljen iz dveh zgradb.

V eni so bile sobe z medicinsko opremo – očitno za stranke –, v drugi pa je bilo več nosečnic, ki so jih zadrževali proti njihovi volji. Nekatere so bile stare le 17 let.

Nekatere menda niso vedele, da se zapletajo z ljudmi, ki jim bodo vzeli otroka, druge so bile preveč prestrašene, da bi družini povedale, da so noseče, in so iskale izhod. Ena od takšnih žrtev je novinarjem povedala, da so ji za otroka ponudili okoli 400 evrov.

Na vprašanje, ali obžaluje svojo odločitev, da proda svojega otroka, pravi: "Še vedno sem zmedena."

Gre za zgodbo, kjer je nešteto žrtev. Storilci redko odgovarjajo. Pristojni so se strinjali, da je žrtev tudi Chioma, čeprav se bo kdo vprašal, kako je lahko verjela tako bizarnim trditvam. A obup ljudi žene v nenavadne skrajnosti.

Chioma in Ike bosta tako otroka lahko obdržala – če se ne oglasijo biološki starši in ga zahtevajo nazaj.

Da je bil to zadnji tovrsten primer, pa ne verjame nihče. Če se odnos do žensk, neplodnosti, reproduktivnih pravic in posvojitev v državi ne spremeni, bodo tovrstne prevare še naprej uspevale, opozarjajo strokovnjaki.