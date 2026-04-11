Grozljivka v Franciji: oče sedemletnega sina za dve leti zaprl v kombi

Kot poroča AP, je v ponedeljek v vasi Hagenbach blizu meje med Švico in Nemčijo tamkajšnjo policijo poklical eden od prebivalcev, ki je trdil, da je slišal "otroške zvoke", ki so prihajali iz kombija, je v soboto sporočil tožilec Nicolas Heitz. Potem ko so kombi odprli na silo, so našli otroka, ki je "ležal v fetalnem položaju, gol, pokrit z odejo na kupu smeti in iztrebkov," je zapisano v izjavi. Otrok je bil očitno podhranjen in ni mogel več hoditi, ker je bil tako dolgo v sedečem položaju, so še zapisali.

'Da bi ga zaščitil'

Dečkov oče je preiskovalcem povedal, da je otroka novembra 2024 spravil v tovornjak, "da bi ga zaščitil", ker ga je njegova partnerica želela poslati v psihiatrično bolnišnico, je dejal tožilec. Deček je bil takrat star 7 let. Tožilec je dejal, da ni nobene zdravstvene dokumentacije, ki bi potrjevala, da je imel fant pred izginotjem kakršne koli psihiatrične težave, in da je imel v šoli dobre ocene, poroča AP. Deček je preiskovalcem povedal, da je imel "velike težave" z očetovo partnerko in da misli, da oče "ni imel druge izbire", kot da ga zapre, je povedal tožilec. Dejal je, da se ni tuširal od leta 2024.

Francoska policija FOTO: Shutterstock

Očeta izpustili pod sodnim nadzorom