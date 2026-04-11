Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Grozljivka v Franciji: oče sedemletnega sina za dve leti zaprl v kombi

Pariz, 11. 04. 2026 14.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Francoska policija

Na vzhodu Francije so ta teden rešili devetletnega dečka, ki je od leta 2024 živel zaprt v očetovem kombiju, je sporočil lokalni tožilec. Otrok je bil hospitaliziran, njegov oče pa pridržan. Otrok je bil očitno podhranjen in ni mogel več hoditi, ker je bil tako dolgo v sedečem položaju.

Kot poroča AP, je v ponedeljek v vasi Hagenbach blizu meje med Švico in Nemčijo tamkajšnjo policijo poklical eden od prebivalcev, ki je trdil, da je slišal "otroške zvoke", ki so prihajali iz kombija, je v soboto sporočil tožilec Nicolas Heitz.

Potem ko so kombi odprli na silo, so našli otroka, ki je "ležal v fetalnem položaju, gol, pokrit z odejo na kupu smeti in iztrebkov," je zapisano v izjavi. Otrok je bil očitno podhranjen in ni mogel več hoditi, ker je bil tako dolgo v sedečem položaju, so še zapisali.

'Da bi ga zaščitil'

Dečkov oče je preiskovalcem povedal, da je otroka novembra 2024 spravil v tovornjak, "da bi ga zaščitil", ker ga je njegova partnerica želela poslati v psihiatrično bolnišnico, je dejal tožilec. Deček je bil takrat star 7 let.

Tožilec je dejal, da ni nobene zdravstvene dokumentacije, ki bi potrjevala, da je imel fant pred izginotjem kakršne koli psihiatrične težave, in da je imel v šoli dobre ocene, poroča AP.

Deček je preiskovalcem povedal, da je imel "velike težave" z očetovo partnerko in da misli, da oče "ni imel druge izbire", kot da ga zapre, je povedal tožilec. Dejal je, da se ni tuširal od leta 2024.

Francoska policija
Francoska policija
FOTO: Shutterstock

Očeta izpustili pod sodnim nadzorom

Očetu so vročili predhodne obtožbe zaradi ugrabitve in drugih obtožb ter ga obdržali v priporu. Njegova partnerica je po besedah tožilke zanikala, da je vedela, da je bil fant v kombiju. Očetu so vročili predhodne obtožbe, med drugim zaradi opustitve pomoči mladoletniku v nevarnosti, in ga izpustili pod sodnim nadzorom.

Dečkovo 12-letno sestro in 10-letno hčerko očetove partnerice so dali v oskrbo socialnim službam.

Tožilstvo preiskuje, ali je še kdo drug vedel za zaprtega dečka. Prijatelji in družina so preiskovalcem povedali, da so mislili, da je fant v psihiatrični ustanovi. Njegovim učiteljem je bilo rečeno, da so ga premestili v drugo šolo, so sporočili iz tožilstva.

Oblasti niso razkrile imen žrtev ali družinskih članov. Prebivalci vasi, ki jih je kontaktirala tiskovna agencija Associated Press (AP), so bili v soboto popolnoma šokirani nad dogodkom. Tožilec za AP ni želel dajati nadaljnjih komentarjev, dokler se ne zaključi nadaljnja preiskava.

primer otrok zaprt kombi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641