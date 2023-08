Otroka našla in pojedla sladkarije, ki so vsebovale marihuano

Dva otroka sta v regiji Most severovzhodno od Prage našla in pojedla sladkarije, ki so vsebovale marihuano. Zaskrbljena mati je otroka odpeljala v bolnišnico, kjer so potrdili vsebnost droge v njunih telesih. Otroka sicer nista utrpela resnih zdravstvenih težav, policija pa je že sprožila preiskavo, je sporočil tiskovni predstavnik policije.

Sladkarije, ki so vsebovale tetrahidrokanabinol (THC), so bile zavite v papir, ki spominja na priljubljene otroške bonbone, je opozorila policija. icon-expand Bonboni s THC FOTO: Shutterstock Domnevajo, da so bile sladkarije uvožene iz tujine, na Češkem je namreč prodaja takšnih izdelkov nezakonita. Policija je prebivalce še pozvala, naj se v primeru podobnih najdb obrnejo na njih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.