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Otroka odneslo proti Krku, starša skočila v morje za njima

Senj / Baška Voda, 04. 07. 2026 09.51 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
M.S.
Moški z otrokom na supu

V Jadranskem morju so v petek reševali več oseb, ki jih je močna burja odnesla na odprto morje. V reševalni akciji blizu Senja so rešili štiričlansko družino iz Češke, v Dalmaciji pa skupino otrok in njihovih staršev, ki so se prav tako znašli v nevarni situaciji.

Najbolj dramatično reševanje se je odvilo pri Senju, kjer je v težave zašla štiričlanska družina iz Češke. Dva majhna otroka, ki sta bila na sup deski, je močna burja odnesla daleč stran od plaže Banj proti otoku Krk.

Za njima sta se podala starša, a sta bila zaradi plavanja hitro izčrpana. Na pomoč so družini priskočili policisti senjske luške kapitanije in pomorske policijske postaje in ju varno prepeljali na kopno.

Še eno reševanje je potekalo na rtu Osek, blizu Baške Vode. Očividec je okoli 10. ure zjutraj pristojne obvestil, da je burja dve osebi, ki sta bili na supu in napihljivi blazini, odnesla proti otoku Brač.

Glede na razmere na morju in nevarnost, ki je pretila osebama, se je v reševalno akcijo vključil občan, ki je bil s svojim čolnom najbližje ogroženima. Nepoškodovana ju je potegnil iz morja in ju prepeljal na obalo.

Nekaj ur kasneje pa so reševali še tričlansko družino, ki jo je burja odnesla v bližini svetilnika sv. Petra, poroča net.hr. Nevarna situacija je nastala, potem ko je veter najprej odnesel otroka na sup deski, njegova starša pa sta se podala za njim s pedalinom. Tudi sama sta se nato znašla v nevarni situaciji.

Iz Makarske so na pomoč priskočili policisti luške kapitanije Split in jih rešili.

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KOMENTARJI17

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Malo_sutra
04. 07. 2026 11.12
odgovorni starsi…
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+1
1 0
Koronavirusovec
04. 07. 2026 11.04
otrok, ki ne zna plavati nima biti kaj na supu. Kot starš bi pa moral povedati otroku, da če si na supu in te nese od obale moraš nemudoma zapustiti sup pa tudi če ga ne boš nikoli več videl. Veter nese sup veliko hitreje kot pa te nese tok vode med plavanjem
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+1
1 0
rzui
04. 07. 2026 10.59
Lol
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+0
1 1
kryptix
04. 07. 2026 10.58
Neodgovorni starši so problem, in ravno taki ne spremljajo novic o otrokih v razgretem avtu, morju ki ni bazen. Obalna straža kjer ljudje tulijo ko se utapljajo to je pravljica. Ko se utapljaš ni kričanja ampak samo glu-glu-glu.
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+4
5 1
PIKAPOLONICA1994
04. 07. 2026 10.58
Totalno nesposobni starši....na žalost jih je vse več...
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+5
6 1
Ve?ni optimist
04. 07. 2026 10.58
glavna novica v Sloveniji, .... neprecenljivo
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+2
2 0
juventina10
04. 07. 2026 10.51
se ne čudim,če ljudje ne poznajo moči burje,pa kljub temu,ko so taki valovi dva majhna ortoka ne moreta bit na supu in počet kar jih je volja.burja je Burja,gospa z veliko začetnico.domačini to vemo.
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+5
5 0
kryptix
04. 07. 2026 11.09
Jp jaz se vedno privežem na pomol in plavam na mestu.
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-1
0 1
juventina10
04. 07. 2026 11.11
hahaha brenta ,pridi plavat v tramontani,pa da te vidimo.očitno ni bilo vse v redu,če so otroka reševali.
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+1
1 0
MESE?AR
04. 07. 2026 10.50
Plavati za otrokomac, ki jih odnaša burja ? Nesmiselno dejanje ! Samo mot. čoln je rešitev !
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+1
1 0
testosteron
04. 07. 2026 10.40
Čehi - na morju jih redno rešujejo , v hribe gredo pa v natikačih,...
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+5
6 1
jugatneme
04. 07. 2026 10.39
To je tako, ko se v bloku celo leto premikaš iz sola na kavč in obratno, pred TV ekran z mobilcem v roki a na 14 dnevnem dopustu na morju ali v hribih pa se preleviš v enega večjih športnikov. Usoda hotela....
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+3
3 0
sabro4
04. 07. 2026 10.09
ko moraš za vsako ceno izkoristiti morje in plačan dopust, kot bi šel v gore v največjem metežu brez ustrezne opreme in znanja se razume, ...
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+4
9 5
juventina10
04. 07. 2026 10.53
res je izkoristit dopust na polno,ne glede na vreme.ne znamo spoštovat narave in se ji prilagajat.
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+2
2 0
galeon
04. 07. 2026 10.08
Ti pa povzročajo težave kamor pridejo.
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+1
7 6
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