Otroka odneslo proti Krku, starša skočila v morje za njima

Najbolj dramatično reševanje se je odvilo pri Senju, kjer je v težave zašla štiričlanska družina iz Češke. Dva majhna otroka, ki sta bila na sup deski, je močna burja odnesla daleč stran od plaže Banj proti otoku Krk.

Za njima sta se podala starša, a sta bila zaradi plavanja hitro izčrpana. Na pomoč so družini priskočili policisti senjske luške kapitanije in pomorske policijske postaje in ju varno prepeljali na kopno.

Še eno reševanje je potekalo na rtu Osek, blizu Baške Vode. Očividec je okoli 10. ure zjutraj pristojne obvestil, da je burja dve osebi, ki sta bili na supu in napihljivi blazini, odnesla proti otoku Brač.

Glede na razmere na morju in nevarnost, ki je pretila osebama, se je v reševalno akcijo vključil občan, ki je bil s svojim čolnom najbližje ogroženima. Nepoškodovana ju je potegnil iz morja in ju prepeljal na obalo.

Nekaj ur kasneje pa so reševali še tričlansko družino, ki jo je burja odnesla v bližini svetilnika sv. Petra, poroča net.hr. Nevarna situacija je nastala, potem ko je veter najprej odnesel otroka na sup deski, njegova starša pa sta se podala za njim s pedalinom. Tudi sama sta se nato znašla v nevarni situaciji.

Iz Makarske so na pomoč priskočili policisti luške kapitanije Split in jih rešili.