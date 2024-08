Otroka pozabila na počivališču, po 200 kilometrih pa panika

Vse se je začelo, ko je uslužbenec bencinske črpalke pristopil k policistom splitsko-dalmatinske policijske uprave in jim povedal, da ima na telefonu osebo, ki je sporočila, da se je njen otrok izgubil, poroča net.hr.

Mati, tuja državljanka, je s prestrašenim glasom razlagala, da sta se peljala v skupini več vozil, da sta trenutno na območju Zadra in da sta šele takrat, po okoli 200 kilometrih, opazila, da je njun 11-letni otrok pogrešan.

Deklica je namreč ostala na počivališču Rašćana, kjer so se nazadnje ustavili, a ker so potovali z več vozili, so mislili, da je sedla v drugo vozilo, in tako sta starša šele pozneje ugotovila, da je ni.

"Policisti so telefonsko zaslišali mamo, prosili za fotografijo deklice, pregledali posnetke video nadzora in preiskali vse prostore na bencinskem servisu ter našli deklico, ki ustreza opisu. Policisti so pristopili k deklici, se ji predstavili in ji ponudili pomoč, a so ugotovili, da ne govori angleško. Pogovoru se je pridružil tuj državljan, ki je policistom pomagal pri sporazumevanju z otrokom," so sporočili s policije in dodali, da je deklica nepoškodovana, a prestrašena.

"Povedala je, da je njen mobilni telefon ostal v vozilu in da ni mogla nikogar poklicati ter da je bila tako prestrašena in objokana, da je odšla s počivališča, kjer so jo našli policisti," dodaja policija.

Policisti so deklico pomirili in ji povedali, da so v stiku z družino, ki se vrača ponjo, in da jih bodo počakali skupaj z njo.

Prestrašena starša sta prispela čez nekaj ur, deklica pa je bila ves ta čas s policisti. Policistom sta se zahvalila za njihov trud in pomoč ter skrb.