12- in 13-letnik sta se igrala z laserjem in izgubila vid

V obeh primerih je močan laserski žarek resno poškodoval živčno tkivo mrežnice, zaradi česar bosta otroka za vedno videla le na eno oko. Laserja sta bila kupljena na spletu, njuna deklarirana moč in oznake pa niso bile v skladu s trenutnimi mednarodnimi standardi za razvrščanje takšnih naprav, poročaNet.hr.

Laser FOTO: Shutterstock

Eden od uporabljenih laserjev je imel moč 100 milivatov, kar je mnogokrat več od ravni, ki veljajo za varne. Oftalmologi poudarjajo, da mrežnice pri otrocih ni mogoče obnoviti in da imajo poškodbe, ki nastanejo v tej starosti, dolgoročne posledice.

Premislite pri nakupu daril