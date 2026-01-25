Naslovnica
Tujina

12- in 13-letnik sta se igrala z laserjem in izgubila vid

Zagreb , 25. 01. 2026 15.02 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Zdravnik

Iz Zagreba prihajajo opozorila zdravstvene stroke o resnih tveganjih igranja z nevarnimi laserskimi napravami. V samo nekaj dneh sta dva otroka v hrvaški prestolnici, stara 12 in 13 let, utrpela trajno poškodbo vida po igranju z laserskimi napravami, ki sta jih prejela za darilo.

V obeh primerih je močan laserski žarek resno poškodoval živčno tkivo mrežnice, zaradi česar bosta otroka za vedno videla le na eno oko. Laserja sta bila kupljena na spletu, njuna deklarirana moč in oznake pa niso bile v skladu s trenutnimi mednarodnimi standardi za razvrščanje takšnih naprav, poročaNet.hr.

Laser
Laser
FOTO: Shutterstock

Eden od uporabljenih laserjev je imel moč 100 milivatov, kar je mnogokrat več od ravni, ki veljajo za varne. Oftalmologi poudarjajo, da mrežnice pri otrocih ni mogoče obnoviti in da imajo poškodbe, ki nastanejo v tej starosti, dolgoročne posledice.

Premislite pri nakupu daril

Zdravstveni strokovnjaki starše in otroke opozarjajo na resna tveganja igranja z nevarnimi laserskimi napravami. Ko kupujete darila, razmislite tudi o tem, ali so darila varna. To pomeni, da preverite, ali je darilo primerno otrokovi starosti (ne vsebuje premajhnih in nevarnih delcev), ali morda vsebuje kakšna nevarna barvila in kemikalije ter seveda poskrbite, da ga bo otrok znal pravilno uporabljati.

