Putin ruska vohuna, ki sta delovala v Sloveniji, odlikoval z redom za pogum

Minili so več kot štirje meseci od zgodovinske izmenjave zapornikov. Slovenija je odigrala ključno vlogo in pomagala pri izmenjavi, katere del sta bila tudi Anna in Artjom Dulcev , ki sta v slovenskem zaporu preživela 19 mesecev. Njuna 11-letna hči in 9-letni sin sta šele na letalu izvedela, da sta Rusa. Ruski medij SDV Razvedčik se je po tem času pogovarjal z družino, ki se na življenje v Rusiji dobro privaja. Kot pripoveduje Artjom, se je v tem času zgodilo ogromno dogodkov: "Zdi se, kot da smo se vrnili že pred letom ali dvema. To pomeni, da se čas naše adaptacije že bliža koncu in da smo se na domovino že navadili. Kot je povedala Anna so obiskali vse sorodnike, počitnikovali v Sočiju, ogledali so si Sankt Petersburg. " Otroka sta v Rusiji zelo zadovoljna," je dejala.

Opisala sta tudi, da so otroka v Sloveniji najprej namestili v posebni krizni center, potem pa da so slovenski organi celo razmišljali o posvojitvi, a sta se temu odločno uprla. Razkrila je, da sta posebej navdušena nad tem, da imata veliko družino. Spoznala sta tudi stare starše in sta zdaj obdana z ljubeznijo vseh sorodnikov, zato se počutita povsem domače. Obiskujeta že šolo in se z velikim zanimanjem učita ruščino po pospešenem programu.

Zdaj skupaj že berejo knjige. Zaenkrat komunicirajo mešano – v španščini in ruščini. Z otrokoma se pogosto pogovarjajo tudi o prejšnjem življenju. Spominjajo se nekaterih trenutkov, otroka postavljata vprašanja o poklicu obveščevalcev. Kot zatrjuje, jima iskreno odgovorita in da sta do njiju poštena.

Zdaj sta otroka to sprejela in sta vesela in ponosna, da sta Rusa, je še povedala. Kot sta opisala, je bilo v zaporu najtežje to, da nista imela stikov z otrokoma. Skozi to obdobje ju je gnalo zavedanje, da otroka potrebujeta njuno pomoč, sta še povedala. Artjom je izpostavil, da so v zaporu z njim ravnali lepo, celo sočutno, ker so izvedeli, da je družina ločena. Medtem pa je Anna trdila, da je bilo pri njej drugače in da so nanjo sojetnice občasno spravile z različnimi kretnjami in žaljivkami.

Razkrila sta še, da so jima po aretaciji obrnili hrbet vsi njihovi družinski prijatelji. Kot pravita, je nekatere prestrašila policija in pritisk javnosti.