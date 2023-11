Otroka vzel za talca, z avtom vdrl na letališko ploščad in streljal

Nemška policija je na kraju z "velikim kontingentom reševalnih služb. Trenutno domnevamo, da gre za statično situacijo s talci," so sporočili na omrežju X.

Moški je na ploščad letališča, kjer so letala parkirana, zapeljal v soboto okoli 20. ure, v vozilu pa naj bi bili vsaj dve osebi, med njimi en otrok. Po poročanju časnika Bild je v incident vpleten 35-letni moški s turškim državljanstvom, otrok pa naj bi bila štiriletna deklica.

Voznikova žena je sicer poklicala na telefonsko številko za klic v sili in opozorila, da je mož ugrabil otroka. "S storilcem smo v stiku," je povedal predstavnik policije, ki ga navaja Guarduan.

Policija si nadeja, da bodo dogodek razrešili s pogajanji, ki so potekala že vso noč. "To je absolutno dober znak," so odgovorili policisti na vprašanje, kaj pomenijo tako dolgi pogovori.

Po oceni policije je v ozadju dogodka spor med staršema o skrbništvu.

Letališče je blokirano

Letališče je sicer na svoji spletni strani sporočilo, da je vsi leti odpovedani oziroma prekinjeni, vključno z današnjim dnem. Dogodek pa naj bi vplival na potovalni čas več kot 3000 potnikov.

Nemški mediji so poročali tudi, da so policisti pregledali celotno letališče, širše območje so tudi ogradili. Potnike so prosili, naj se na letališče ne odpravljajo.