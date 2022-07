Otroke, ki jih je na obali v Raslini obdal dim, reševali s čolni

Center je nemudoma aktiviral luško kapitanijo in pomorsko policijo, ki sta se napotili na pomoč ujetim otrokom, pri reševanju pa so se samoiniciativno pridružili tudi občani s svojimi čolni. Otroke in nekaj odraslih so prepeljali v Bilice, kjer je tamkajšnji župan za njihovo namestitev odprl šolo.

V požaru naj bi sicer zagorelo od deset do dvajset hiš, človeških žrtev pa za zdaj ni. Na požarišče so medtem napotili tudi pripadnike hrvaške vojske in gasilce Ličko-senjske županije. S plameni se sicer spopada več kot 200 gasilcev.