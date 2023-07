Otroke, ki so 40 dni preživeli v kolumbijski džungli, odpustili iz bolnišnice

Po šestih tednih zdravljenja v kolumbijski vojaški bolnišnici v Bogoti se bratje in sestrice počutijo "zelo dobro". Vsi so pridobili na teži in ne kažejo nobenih fizičnih posledic, je po poročanju CNN povedala Astrid Garces, direktorica kolumbijske agencije za varstvo otrok ICBF. V petek so jih izpustili iz bolnišnice in so zdaj nastanjeni v enem od 188 zavetišč, ki jih agencija vodi po Kolumbiji.

"Glede na vse, kar so preživeli, so pravzaprav zelo dobro," je dejala. "V bolnišnici je zanje začela skrbeti skupina psihologov in antropologov," je še dodala.

"Popolnoma so okrevali, zdravi so. Zelo sem zadovoljen," pa je za Daily Mail povedal oče najmlajših dveh otrok, 32-letni Manuel Ranoque. "Niso pri meni, zanje bo poskrbel ICBF."