Otroke na trampolinu stresla elektrika, umrla dveletnica

Kot poroča španska televizija Antena 3, so reševalci v soboto okoli polnoči prejeli klic, da je majhna deklica zaradi električnega udara nezavestna in da krvavi iz nosu. Zdravstveno osebje je otroka na kraju eno uro oživljalo, a neuspešno.

V mestecu Alquerías so minuli konec tedna obeležili praznik mestnega zavetnika, zato so se številni prebivalci zbrali na sejmišču, kjer je tudi več atrakcij za otroke.

Še trije otroci, 8-letna deklica in dva 12-letna fanta, so bili poškodovani, prepeljali so jih v bolnišnico. Reševalci so na kraju oskrbeli tudi 29-letno žensko, ki je doživela napad panike.

Španska policija je trampolin zaprla za javnost in sprožila preiskavo. Španski mediji neuradno poročajo, da naj bi prve ugotovitve kazale, da je bila električna napeljava v slabem stanju.

Sodišče v Murcii je medtem sprožilo predhodno preiskavo morebitnega uboja iz malomarnosti.