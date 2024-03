Otroke v vrtcu skušal zaščititi pred nevarno kačo, zaradi strupa umrl

Tragedija se je zgodila v predmestju avstralskega Townsvilla v zvezni državi Queensland na vzhodni obali Avstralije. Potem ko so v tamkajšnjem vrtcu odkrili kačo, je 47-letni moški skušal zaščititi otroke in plazilca ujeti. A strupenjača je moškega ob tem večkrat pičila v levo roko.

Tamkajšnji mediji ocenjujejo, da se moški ni zavedal, da gre za vzhodno rjavo kačo, ki velja za eno izmed najbolj strupenih kopenskih kač na svetu. Znane so tudi kot avstralske kobre, njihov ugriz pa je običajno neboleč.

Moški se je kasneje odpeljal domov, kjer mu je žena oskrbela rane in povila roko. Ko se je 47-letniku stanje poslabšalo, sta nemudoma poklicala reševalce. V kritičnem stanju so ga odpeljali v bolnišnico, a je kmalu zatem umrl zaradi srčnega zastoja.

Oblasti so zaradi dogodka prebivalce znova opozorile, naj s kačami, če o njih ne vedo ničesar, ravnajo, kot da so strupene, in naj nemudoma pokličejo pristojne službe. V Avstraliji zaradi kač v povprečju vsako leto umreta do dve osebi. Velika večina je v zadnjih letih umrla prav zaradi pika vzhodne rjave kače.