Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Otroke vzgajala sredi gozda, po zaužitju strupenih gob so jima jih odvzeli

Rim, 25. 11. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
27

Po tem, ko je italijansko sodišče odločilo, da britansko-avstralskemu paru odvzame tri otroke, ki so odraščali v gozdu, je to sprožilo ostro razpravo o alternativnih življenjskih slogih. Socialne službe so družino pod drobnogled vzele po zaužitju strupenih gob, zaradi česar so vsi končali v bolnišnici, sodišče pa je naposled pritrdilo tožilstvu, da starša hudo kršita otrokove pravice. odločalo po tem, ko je družina zaradi zaužitja strupenih gob končala v bolnišnici. Primer je v Italiji sprožil mešane odzive, več tisoč ljudi je podprlo peticijo za združitev družine, skrb pa je izrazila tudi premierka Giorgia Meloni.

Nekdanji kuhar iz Bristola Nathan Trevallion in njegova žena Catherine Birmingham, nekdanja učiteljica jahanja iz Melbourna, sta leta 2021 kupila dotrajano posestvo v gozdnatem območju osrednje italijanske regije Abruci. Kot poroča Guardian, je bil njun cilj, da svoje tri otroke (osemletno hčerko in šestletna dvojčka) vzgajata čim bližje naravi.

Starša sta hrano pridelovala sama, elektriko sta pridobivala s sončno energijo, vodo pa sta črpala iz vodnjaka. Doma so imeli konje, osle in kokoši. Z zunanjim svetom so imeli stik le enkrat na teden, ko so obiskali mesto San Salvo na jadranski obali. Otroci so se tako tudi šolali doma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A septembra lani so njihovo družino pod drobnogled vzele lokalne socialne službe. Vsi člani družine so bili namreč po zaužitju strupenih gob, ki so jih nabrali v gozdu, hospitalizirani.

Znana italijanska sociologinja Chiara Saraceno je poudarila, da je težko razumeti razmere, v katerih so otroci odraščali. "Nič ni narobe s tem, da želimo zagotoviti alternativno izobraževanje. Vprašanje je predvsem v tem, kako izolirani so bili ti otroci in kako higienske so bile njihove bivalne razmere," je pojasnila.

Preiskava italijanskih oblasti je takrat pokazala, da je njihovo stanovanje "dotrajano, v groznih higienskih razmerah in brez potrebnih komunalnih storitev". Minuli teden se je zgodba nadaljevala na sodišču, kjer se je sodnik strinjal s trditvami tožilca, da so njihove pravice hudo in škodljivo kršene. V sodbi je sodišče ugotovilo, da družina živi v stanovanjski stiski, da nima socialnih interakcij ter stalnega dohodka, da otroci ne obiskujejo šole, dom pa da nima stranišča.

Policija je tako trojico otrok v četrtek popoldne odpeljala v cerkveni objekt. Z njimi je sicer odšla tudi njihova mama, čeprav imata oba starša omejen dostop do otrok, je povedal njun odvetnik Giovanni Angelucci.

Tisoči podpisali peticijo proti odvzemu

Vendar pa se nekateri državljani z odločitvijo sodišča ne strinjajo. Več tisoč ljudi je namreč podpisalo spletno peticijo, v kateri so pozvali k ponovni združitvi oz. ohranitvi družine. Skrb zaradi odvzema otrok je izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Ministru za pravosodje Carlu Nordiu je naročila, naj oceni, ali obstajajo razlogi za napotitev inšpektorjev. Podpredsednik vlade Matteo Salvini pa je primer primerjal z ugrabitvijo.

Trevallion je po odvzemu otrok za lokalno spletno stran Il Centro dejal, da jih je odločitev sodišča, ki jo je označil za najhujšo nočno moro v življenju, šokirala. Kot je dodal, naj bi otroke in njihovo mamo v trenutni namestitvi "prisilili spati v ločenih sobah".

Meni, da jih oblasti obtožujejo tega, da živijo izven sistema. "Zato uničujejo življenje srečne družine," je dodal za italijanski medij La Repubblica.

Odvetnik staršev je že napovedal, da se bosta mama in oče pritožila na odločitev sodišča, saj da poročilo sodnika vsebuje laži, zlasti v povezavi z njihovim šolanjem. Kot sta dejala, si sicer želita ostati v Italiji, a sta se po zadnjih zapletih pripravljena preseliti tudi v Avstralijo.

italija odvzem otroci strupene gobe
Naslednji članek

Zagrebški čudež: novorojenčku odstranili tumor velikosti njegove glave

Naslednji članek

Med čakanjem na upepelitev trkala po krsti

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Puško v koruzo
25. 11. 2025 12.12
Ne moreš v današnjem času živet kot v srednjem veku. Enostavno NE. Ni fora v tem da lahko vsak živi kot hoče. NE more. Tako življenje je že mimo, ni ga več. Potem lahko jaz živim kot faraon.
ODGOVORI
0 0
SpamEx
25. 11. 2025 12.08
+1
Menim da bi moral imeti vsak človek pravico živeti svobodno izven sistema
ODGOVORI
1 0
jafalical
25. 11. 2025 11.52
+1
tam jih skusajo odvzet brez, da bi realno "presodili", da se je tako zgodilo,da sta vseeno skrbna starsa, kot kaze.Pri nas pa CSD na teh podrocjih kar melje in melje,ko je ocitno da nekaj ne stima.Otrok pa propada ob zboljenih starsih,starsi na CSD ju lazejo, se otroka k temu ucijo in vsi po vrsti lazejo,samo da cimprej mine procedura.Otrok pa zapostavljen, sam s seboj, brez obveznosti, gnije na kompu, zaostaja v "razvoju",medtem ko njegovi vrstniki ze pripravljeni na nadlajnje izzive za katere ze vedo da prihahajo.
ODGOVORI
1 0
samsara04
25. 11. 2025 11.50
+4
Sooo what!? Z gobami so se zastrupili tudi taki, ki zivijo “normalno”zivljenje. Po moje ni otrokom nic manjkalo, naučili so se marsikaj, kar bi se moral nauciti vsak - ziveti z naravo, imeti spostovanje do nje in biti samooskrben. Za tako zivljenje moras imeti jajca, ker ni enostavno, ampak se da. Vecina tega ni sposobna, ker ne zna iz svojega “comfort zone”. Podpiram tako druzino in upam, da se vrnejo v svoj dom.
ODGOVORI
4 0
Ramzess
25. 11. 2025 11.45
+4
Začetek, naslov, pa tak kot da je bilo namerno, sicer pa vemo, da (ta) sistem ne mara tistih, ki mu bežijo izpod ... nadzora.
ODGOVORI
4 0
Ramzess
25. 11. 2025 11.54
+1
Sistem je izkoristil okoliščine proti staršem, nič novega. Vprašanje je le kako se bo končalo, preden bodo otroci preveč travmatizirani.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
25. 11. 2025 11.43
+3
sistem želi da raja živi tako...kot sistem zahteva...Kdo je spisal sistem...? kdo ovira posameznika da živi po svoji volji na svoj način....? Politika v spregi z rkc...če bi ta dva bila milijonarja in dajala v italijansko malho in vatiksnsko bi jih isti nosili po rokah kot naj naj naj naj skrbne v vseh ozirih...
ODGOVORI
3 0
devlon
25. 11. 2025 11.33
-4
ko dva potepuha nardita otroke
ODGOVORI
3 7
Marcoma
25. 11. 2025 12.19
Verjetno so bili bolj srečni kot tvoji.
ODGOVORI
0 0
r h
25. 11. 2025 11.07
+7
Ljudje smo postali pravi egoisti, ki mislimo, da je naše mnenje in strategija pravilno. Vsak naj živi svobodno po svoji volji.
ODGOVORI
10 3
b75
25. 11. 2025 11.27
+4
Bark pejt se ti nekam zapret...
ODGOVORI
6 2
galeon
25. 11. 2025 11.06
+10
Ti otroci bodo z lahkoto preživel naslednji svetovni spopad. Vsi mamini sinčki s telefoni v rokah pa popadejo tisti hip ko internet ne dela več.
ODGOVORI
13 3
BARK
25. 11. 2025 11.09
-9
tele sploh ne vedo kak je svet ter ne poznajo nobene tehnologije..... ne piši bedarij vsak mulc z znanjem xboxa bo imel več moči v roki z dronom kot tale z sulico..... eni res mate školjke v glavi namest možgasnov
ODGOVORI
2 11
galeon
25. 11. 2025 11.14
+7
On bo našel hrano v gozdu, ti pa boš stradal. Sam si preneumen, da bi to dojel.
ODGOVORI
9 2
devlon
25. 11. 2025 11.34
+0
..on bo našel strupene gobe...jeeej
ODGOVORI
2 2
Ramzess
25. 11. 2025 11.49
+2
Res je, lepo se to vidi, pravo znanje in sposobnosti, ob večjih katastrofah, ko vidite kako hitro odpovedo ljudje, ki se preveč sklicujejo na uradno izobrazbo. Ko se moraš znajti in preživeti, ti nobena diploma ne pomaga.
ODGOVORI
2 0
Mirko6666
25. 11. 2025 11.59
+1
Ko pa naši dolenjci želijo živeti svoje življenje, vam pa spet ni prav😄
ODGOVORI
1 0
tornadotex
25. 11. 2025 10.57
+7
Otroci spadajo k staršim...vsak starš pa včasih naredi tudi kako nenamerno napako..in to je že tak primer...zato so v tem primeru povsem zgrešili, ko so jim odvzeli otroke...Njihov CSD hoče biti bolj papežki od papeža...
ODGOVORI
8 1
Ramzess
25. 11. 2025 11.51
+2
Del temne agende, vgrajea tudi v ta sistem, ki deluje proti strašem, namesto da bi jim pomagal, družini kot celoti, brez delitve, ker potem imamo princip deli in vladaj.
ODGOVORI
2 0
galeon
25. 11. 2025 10.57
-1
Neumna Ialija. Pa verjetno bi ji sledila cela EU, ki je že itak izgubila vse normalne kompase. Zdaj naj pa odvzemajo še troke vsem meščanom, ki so se zasatrupil z drugo pokvarjeno hrano po lokalih in doma. BOLNIKI
ODGOVORI
4 5
BARK
25. 11. 2025 11.03
-4
ti tih nimaš otrok..maš pa psa pa vijolčne lase ane..... pacient
ODGOVORI
2 6
BARK
25. 11. 2025 10.55
-8
ogrozanje svojih otrok tako bi bilo potrebno psihiatre pripeljat ter kletko za starše
ODGOVORI
0 8
galeon
25. 11. 2025 10.57
+3
Tud ti rabiš eno zdravljenje za par let.
ODGOVORI
5 2
BARK
25. 11. 2025 11.10
+0
mhm ker bi zaščitil otroke ane...spet eden ki pri mami živi pa misli da vse ve ...hihi....otroc
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363