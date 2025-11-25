Otroke vzgajala sredi gozda, po zaužitju strupenih gob so jima jih odvzeli

Nekdanji kuhar iz Bristola Nathan Trevallion in njegova žena Catherine Birmingham, nekdanja učiteljica jahanja iz Melbourna, sta leta 2021 kupila dotrajano posestvo v gozdnatem območju osrednje italijanske regije Abruci. Kot poroča Guardian, je bil njun cilj, da svoje tri otroke (osemletno hčerko in šestletna dvojčka) vzgajata čim bližje naravi.
Starša sta hrano pridelovala sama, elektriko sta pridobivala s sončno energijo, vodo pa sta črpala iz vodnjaka. Doma so imeli konje, osle in kokoši. Z zunanjim svetom so imeli stik le enkrat na teden, ko so obiskali mesto San Salvo na jadranski obali. Otroci so se tako tudi šolali doma.
A septembra lani so njihovo družino pod drobnogled vzele lokalne socialne službe. Vsi člani družine so bili namreč po zaužitju strupenih gob, ki so jih nabrali v gozdu, hospitalizirani.
Preiskava italijanskih oblasti je takrat pokazala, da je njihovo stanovanje "dotrajano, v groznih higienskih razmerah in brez potrebnih komunalnih storitev". Minuli teden se je zgodba nadaljevala na sodišču, kjer se je sodnik strinjal s trditvami tožilca, da so njihove pravice hudo in škodljivo kršene. V sodbi je sodišče ugotovilo, da družina živi v stanovanjski stiski, da nima socialnih interakcij ter stalnega dohodka, da otroci ne obiskujejo šole, dom pa da nima stranišča.
Policija je tako trojico otrok v četrtek popoldne odpeljala v cerkveni objekt. Z njimi je sicer odšla tudi njihova mama, čeprav imata oba starša omejen dostop do otrok, je povedal njun odvetnik Giovanni Angelucci.
Tisoči podpisali peticijo proti odvzemu
Vendar pa se nekateri državljani z odločitvijo sodišča ne strinjajo. Več tisoč ljudi je namreč podpisalo spletno peticijo, v kateri so pozvali k ponovni združitvi oz. ohranitvi družine. Skrb zaradi odvzema otrok je izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Ministru za pravosodje Carlu Nordiu je naročila, naj oceni, ali obstajajo razlogi za napotitev inšpektorjev. Podpredsednik vlade Matteo Salvini pa je primer primerjal z ugrabitvijo.
Trevallion je po odvzemu otrok za lokalno spletno stran Il Centro dejal, da jih je odločitev sodišča, ki jo je označil za najhujšo nočno moro v življenju, šokirala. Kot je dodal, naj bi otroke in njihovo mamo v trenutni namestitvi "prisilili spati v ločenih sobah".
Meni, da jih oblasti obtožujejo tega, da živijo izven sistema. "Zato uničujejo življenje srečne družine," je dodal za italijanski medij La Repubblica.
Odvetnik staršev je že napovedal, da se bosta mama in oče pritožila na odločitev sodišča, saj da poročilo sodnika vsebuje laži, zlasti v povezavi z njihovim šolanjem. Kot sta dejala, si sicer želita ostati v Italiji, a sta se po zadnjih zapletih pripravljena preseliti tudi v Avstralijo.
