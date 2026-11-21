"Kdo izmed vas bo dedka in babico za božično darilo prosil, da mu kupita GTA 6?" je v petek vprašal v objavi na TikToku. "Vsi vemo, da stari starši svojim vnukom le redko rečejo ne," je pristavil, vmes pa se je na zaslonu za kratek čas prikazal logotip videoigre za odrasle.

Grški premier Kiriakos Micotakis se je znašel pod plazom kritik. Razlog pa – mlade je vprašal, ali bi si za božič želeli priljubljeno videoigro Grand Theft Auto 6.

Objava je bila sicer, kot poroča France 24, namenjena promociji 400-evrskega dodatka k pokojninam, ki ga je uvedla Micotakisova vlada. Vendar pa so številni njegov posnetek razumeli tudi kot spodbujanje mladoletnikov k nakupu igre, ki je sicer zaradi vsebine, ki vključuje nasilne prizore s krvjo in razkosanimi telesi, spolnostjo in kletvicami, namenjena odraslim.

"Premier promovira videoigro, ki je za mladoletnike prepovedana, zgolj zato, da bi sledil trendu," so posnetek komentirali v največji opozicijski stranki, socialističnem gibanju PASOK.

Levi časopis Efsyn je medtem potezo označil za spodrsljaj, konservativni časnik Dimokratia pa za "tragično" napako.

In morda ironično, čeprav je Micotakis mlade nagovoril prek družbenega omrežja, pa je prav njegova vlada ena od tistih, ki se je pridružila vse večjemu številu držav, ki uvajajo omejitve pri uporabi družbenih omrežij za mlade.