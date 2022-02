Ottawa zaradi protesta anticepilcev razglasila izredne razmere

Ottawo so protesti zajeli že pred tednom dni. Nekaj sto protestnikov je vztrajalo ves minuli teden, konec tedna pa se jim jih je pridružilo več tisoč. Prebivalci Ottawe so zaradi protestnikov, ki so prišli iz raznih delov Kanade in se razglasili za "konvoj svobode", nezadovoljni. Protestniki trobijo s sirenami, kričijo in ovirajo normalno življenje. Nekateri nosijo kljukaste križe, vsi pa trdijo, da bodo vztrajali, dokler ukrepi ne bodo odpravljeni.

Pri tem jih podžigajo ameriški republikanci na čelu z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je premierja Kanade opredelil kot "skrajno levega norca, ki uničuje Kanado s ponorelimi ukrepi proti covidu-19".

Nekdanji ameriški veleposlanik v Kanadi Bruce Heyman pa je v nedeljo svojim rojakom na desni priporočil, naj pustijo Kanado pri miru in se ne vpletajo v njene notranje zadeve. "Kanada na žalost doživlja vpletanje radikalnih ameriških politikov. Trump in njegovi sledilci so grožnja ne le ZDA, ampak vsem demokracijam," je tvitnil veleposlanik v času vlade predsednika Baracka Obame Heyman.