Ovalna pisarna državni spomenik? 'Ne bom dovolil, da jo neumneži uničijo'

"Spreminjamo jo v državni spomenik; nihče se je ne bo smel dotikati, je uničiti ali pa dopustiti, da bi jo neumni ljudje skušali porušiti zgolj zato, da bi naredili nekaj drugačnega," je novinarjem v Ovalni hiši povedal Trump. Podpisal je ukaz, ki naj bi po njegovih besedah bodočim predsednikom preprečil spreminjanje videza pisarne, ki je po Trumpovem prihodu v Belo hišo pridobila številne zlate elemente."Včasih si kdo ogleda prostor in reče: 'Morda bi lahko namestili malce boljše steklo ali kaj podobnega', jaz pa rečem: 'Ne, ne boste storili ničesar. Pustili bomo vse tako, kot je,'" je nadaljeval.

Trumpov okus za notranje oblikovanje je bil v preteklosti že večkrat tarča kritik. FOTO: Profimedia

"Če se bo kdo kdaj odločil, da bo začel podirati stene, me pokličite, kjerkoli že bom – vrnil se bom sem in poskrbel, da se to nikoli ne zgodi," je dodal. Trump se je v svojem drugem mandatu lotil vrste projektov za 'polepšanje' Bele hiše; med najbolj izstopajočimi sta rušenje Vzhodnega krila, da bi naredil prostor za plesno dvorano v vrednosti 600 milijonov dolarjev (535 milijonov evrov), ter izgradnja stalnega heliporta za helikopterje na Južni trati.

V Ovalni pisarni ne manjka zlatih okraskov. V ospredju general Dan Caine in minister za obrambo Pete Hegseth. FOTO: Profimedia

Predsednik je v pogovoru z novinarji zagovarjal svoja obsežna prenovitvena dela v Beli hiši in dejal, da je zunanjost stavbe zaradi dolgoletnega propadanja potrebna obnove. Opozoril je na počena okna, poškodovane kamnite elemente in polomljene okrasne detajle ter dejal, da je plačal za popravila in najel usposobljene delavce, da so vse obnovili, poroča Guardian.

'Veto'

Na mizi, tik ob mestu, kjer je podpisal ukaz, je včeraj ležala tudi rdeča baseballska kapa z napisom 'veto' – jasen opomnik na njegovo grožnjo, da bo prihodnje leto blokiral zakonodajne prednostne naloge in zakonske predloge, ki jih bo sprejel novi kongres pod nadzorom demokratov.

Svoj dom v Ovalni pisarni je dobila tudi nova Trumpova kapa 'veto'. FOTO: Profimedia