Ovalna pisarna državni spomenik? 'Ne bom dovolil, da jo neumneži uničijo'

"Spreminjamo jo v državni spomenik; nihče se je ne bo smel dotikati, je uničiti ali pa dopustiti, da bi jo neumni ljudje skušali porušiti zgolj zato, da bi naredili nekaj drugačnega," je novinarjem v Ovalni hiši povedal Trump.
Podpisal je ukaz, ki naj bi po njegovih besedah bodočim predsednikom preprečil spreminjanje videza pisarne, ki je po Trumpovem prihodu v Belo hišo pridobila številne zlate elemente."Včasih si kdo ogleda prostor in reče: 'Morda bi lahko namestili malce boljše steklo ali kaj podobnega', jaz pa rečem: 'Ne, ne boste storili ničesar. Pustili bomo vse tako, kot je,'" je nadaljeval.
"Če se bo kdo kdaj odločil, da bo začel podirati stene, me pokličite, kjerkoli že bom – vrnil se bom sem in poskrbel, da se to nikoli ne zgodi," je dodal.
Trump se je v svojem drugem mandatu lotil vrste projektov za 'polepšanje' Bele hiše; med najbolj izstopajočimi sta rušenje Vzhodnega krila, da bi naredil prostor za plesno dvorano v vrednosti 600 milijonov dolarjev (535 milijonov evrov), ter izgradnja stalnega heliporta za helikopterje na Južni trati.
Predsednik je v pogovoru z novinarji zagovarjal svoja obsežna prenovitvena dela v Beli hiši in dejal, da je zunanjost stavbe zaradi dolgoletnega propadanja potrebna obnove. Opozoril je na počena okna, poškodovane kamnite elemente in polomljene okrasne detajle ter dejal, da je plačal za popravila in najel usposobljene delavce, da so vse obnovili, poroča Guardian.
'Veto'
Na mizi, tik ob mestu, kjer je podpisal ukaz, je včeraj ležala tudi rdeča baseballska kapa z napisom 'veto' – jasen opomnik na njegovo grožnjo, da bo prihodnje leto blokiral zakonodajne prednostne naloge in zakonske predloge, ki jih bo sprejel novi kongres pod nadzorom demokratov.
Demokrati so namreč dosegli znaten napredek v več tradicionalno republikanskih zveznih državah, v katerih je bil pred tem uspešen Trump – med drugim v Teksasu, Kansasu, Južni Karolini in Iowi – in prevzeli nadzor nad kongresom.
Trumpova razkošna preureditev Ovalne pisarne je naletela na kritike, tudi s strani nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki se je pred kratkim pošalil, da je "Bela hiša videti, kot da bi Sadam Husein odprl restavracijo Cheesecake Factory. Povsod samo zlato."
V zadnjem nagovoru pred vmesnimi volitvami je Trump na novinarski konferenci izpostavil rezultate prenove bazena pri Lincolnovem spomeniku, ki je stala 14 milijonov dolarjev (12,5 milijona evrov), za alge, ki so se nabrale v vodi, pa je okrivil Joeja Bidna.
"To se je zgodilo v času Bidnove vladavine ... Poglejte, to ni lahka naloga. Alge so prava nadloga. Zelo hitro nastanejo. Leta in leta ste lahko videli le umazanijo, nesnago, papir in vse mogoče drugo," je v ponedeljek dejal Trump.
Dva dni pozneje, ko je postalo jasno, kako hud poraz je utrpela njegova stranka, je Trump novinarje popeljal še na ogled gradbišča v plesni dvorani Bele hiše in navdušeno govoril o prenovi, ki še sledi. "Vse skupaj je pravi čudež," je dejal.
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