Ovse: Avstrija mora izdati vizume ruskim delegatom

V skladu s sporazumom o sedežu Ovseja, ki je na Dunaju, je Avstrija dolžna sodelujočim delegacijam olajšati vstop v državo, kar pomeni, da izdajanje vizumov ni stvar diskrecijske pravice, temveč stvar pravne obveznosti, je sporočila parlamentarna skupščina Ovse.

Da naj ne izda vizumov članom ruske delegacije, za katere veljajo mednarodne sankcije, so v pismu Avstrijo pozvale delegacije 20 držav članic Ovseja, med njimi tudi Slovenija. V pismu so opozorili, da bi Rusija srečanje, ki bo 23. in 24. februarja na Dunaju – ravno ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino – lahko izkoristila za širjenje dezinformacij, lažnih novic in sovražnega govora. Rusija sicer vztraja pri udeležbi na zasedanju.