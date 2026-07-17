Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Oznanil rojstvo sina in doživel pogrom: politik in mož plačala nadomestno mamo

Berlin, 17. 07. 2026 10.34 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Dojenček z dudo

V Nemčiji se je razvila burna politična in etična razprava, potem ko sta vodja poslanske skupine konservativne unije CDU/CSU Jens Spahn in njegov mož Daniel Funke postala starša s pomočjo nadomestne matere v ZDA. Primer je sprožil očitke o dvojnih merilih, saj je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano, Spahn pa je kot nekdanji minister za zdravje zagovarjal ohranitev te prepovedi. Zdaj nekateri zahtevajo njegov odstop, drugi pa pozivajo k legalizaciji nadomestnega materinstva tudi v Nemčiji.

Po poročanju nemških medijev se je otrok rodil v Združenih državah Amerike, kjer je nadomestno materinstvo v nekaterih zveznih državah dovoljeno. Spahn in Funke sta novico o rojstvu sina Georga javno delila ta teden.

Zakaj je primer tako občutljiv?

Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano že od sprejetja Zakona o zaščiti zarodkov leta 1990. Kazensko so sankcionirani zdravniki in posredniki, ki sodelujejo pri organizaciji nadomestnega materinstva, pogodbe o nadomestnem materinstvu pa se štejejo za pravno nične. Sami bodoči starši zaradi odhoda v tujino praviloma niso kazensko odgovorni.

Prav ta pravna možnost je v središču razprave. Nemški pari lahko v določenih primerih postanejo starši otrok, rojenih z nadomestnim materinstvom v tujini, če je starševstvo priznano v skladu z veljavnim pravom. Zaradi tega nasprotniki nadomestnega materinstva govorijo o "pravni luknji", ki bi jo bilo treba zapreti, sper drugi pa opozarjajo, da gre za privilegij premožnejših, ki si lahko zdravljenje v ZDA ali drugih državah privoščijo.

Kritike prihajajo tudi iz lastne stranke

Najostrejše kritike Spahn ne posluša le od opozicije, ampak tudi iz vrst CDU in CSU.

Vodja poslanske skupine CSU Alexander Hoffmann je sicer Spahnu in njegovi družini zaželel vse dobro, vendar poudaril, da po njegovem mnenju ni nobenega razloga za spremembo nemške zakonodaje, saj je prepoved nadomestnega materinstva "dobro utemeljena".

Še ostrejši je bil predsednik Seniorske unije CDU Hubert Hüppe, ki je za Focus dejal: "Nadomestno materinstvo je v Nemčiji upravičeno prepovedano. Ni dobro, če se politiki z močjo in denarjem postavijo nad zakon." Za Spiegel pa je priznal, da ga je novica osebno šokirala.

K odstopu je Spahna pozvala tudi predsednica Ženske unije CDU v Turingiji Marion Rosin. Po njenih besedah je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano iz tehtnih etičnih razlogov, ignoriranje prepovedi z odhodom v tujino pa pomeni nasprotovanje duhu nemške zakonodaje.

Iz Spahnovega kroga odgovarjajo, da njegova osebna odločitev ne pomeni spremembe njegovega političnega stališča.
Iz Spahnovega kroga odgovarjajo, da njegova osebna odločitev ne pomeni spremembe njegovega političnega stališča.
FOTO: Shutterstock

Stranka je prepoved potrdila le nekaj mesecev prej

Primer je za CDU še posebej neprijeten zaradi časovnega sovpadanja. Stranka je namreč februarja letos na zveznem kongresu ponovno potrdila, da nasprotuje legalizaciji nadomestnega materinstva in želi ohraniti veljavno prepoved. Po poročanju tabloida Bild je bila nadomestna mati takrat že v četrtem mesecu nosečnosti.

Po navedbah nemških medijev naj bi večina vodilnih predstavnikov unije za Spahnovo zasebno odločitev izvedela šele tik pred javno objavo, kar je pri delu članstva povzročilo dodatno nezadovoljstvo.

Kancler Friedrich Merz je medtem sporočil, da ga je Spahn o rojstvu otroka obvestil že prejšnji teden in da mu je ob tej priložnosti čestital.

Razpravo dodatno podžigajo Spahnove lastne izjave iz preteklosti. Leta 2015 je v intervjuju za revijo GQ dejal, da se kot homoseksualec in kristjan zelo težko sprijazni z idejo "najema maternice". "To, da sprejmem, da po naravni poti ne bom postal oče, zahteva veliko mero ponižnosti. Ali bom tega sposoben, ne vem," je dejal.

Enajst let pozneje je s partnerjem postal oče prav s pomočjo nadomestnega materinstva v ZDA.

Očitki o dvojnih merilih

Kritiki opozarjajo predvsem na domnevna dvojna merila. Spahn ni le eden najvplivnejših politikov CDU, ampak je bil med letoma 2018 in 2021 tudi nemški minister za zdravje, torej član vlade, pristojen za področje, na katerem velja zakonodaja, ki nadomestno materinstvo prepoveduje.

Iz Spahnovega kroga odgovarjajo, da iz svojega zasebnega življenja ne izpeljuje političnih zahtev in da njegova osebna odločitev ne pomeni spremembe njegovega političnega stališča.

Vseeno pa je primer ponovno odprl razpravo, ki v Nemčiji traja že več let: ali naj država ohrani popolno prepoved nadomestnega materinstva ali pa naj uvede strogo regulirano obliko, dostopno tudi doma.

Nasprotniki opozarjajo na nevarnost izkoriščanja žensk in komercializacije rojstva otrok, zagovorniki pa menijo, da sedanja ureditev ustvarja neenakost, saj si lahko premožnejši pari postopek privoščijo v tujini, medtem ko je za večino državljanov nedosegljiv.

Razlagalnik

Zakon o zaščiti zarodkov, sprejet leta 1990, je eden najstrožjih tovrstnih zakonov na svetu. Njegov primarni namen je preprečevanje zlorab na področju reproduktivne medicine. Zakon strogo prepoveduje nadomestno materinstvo, kloniranje človeških zarodkov in določene tehnike umetne oploditve, ki bi lahko vodile do instrumentalizacije človeškega življenja. S tem želi nemška zakonodaja zaščititi dostojanstvo zarodka in preprečiti komercializacijo človeškega razmnoževanja, pri čemer postavlja etične meje znanstvenemu napredku v medicini.

Pri altruističnem nadomestnem materinstvu nadomestna mati za svojo uslugo ne prejme plačila, razen kritja nujnih stroškov, povezanih z nosečnostjo in porodom (kot so zdravstveni stroški ali izgubljeni dohodek). Nasprotno pa komercialno nadomestno materinstvo vključuje plačilo nadomestni materi, ki presega zgolj povračilo stroškov, kar pomeni, da se storitev obravnava kot pogodbeni odnos. Mnoge države, ki prepovedujejo nadomestno materinstvo, se bojijo prav komercializacije, saj menijo, da lahko plačilo vodi do izkoriščanja socialno ogroženih žensk, ki bi se za tak korak odločile zgolj zaradi finančne stiske.

Pravni status otrok, rojenih z nadomestnim materinstvom v tujini, je pogosto v sivi coni zaradi nasprotujočih si nacionalnih zakonodaj. Medtem ko so v nekaterih državah, kot so ZDA, naročniški starši lahko pravno priznani kot edini starši že ob rojstvu, druge države, vključno z Nemčijo, ne priznavajo vedno teh tujih sodnih odločb, saj bi to pomenilo obid lastne nacionalne prepovedi. To lahko vodi do težav pri pridobivanju državljanstva, potnih listov ali dednih pravic, saj se v državi izvora staršev lahko kot mati otroka še vedno šteje ženska, ki ga je rodila, ne glede na genetsko povezavo z naročniškimi starši.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
otrok minister nemčija

Na plaže naplavilo na tisoče velikanskih meduz

Izbruh ciklosporiaze: 94 hospitaliziranih, umikajo solato

24ur.com Škandal trese nemško politiko: na tisoče lažnih vizumov za Afganistance in Sirce
24ur.com Bo odstopila nemška obrambna ministrica?
24ur.com Nova delitev Nemčije na zahod in vzhod, blamaža za Scholzevo koalicijo
24ur.com V Švici referendum o splavu
24ur.com Nemški poslanci podprli zavračanje prosilcev za azil na mejah
Cekin.si Nemške pokojnine in zakaj takšne razlike v zneskih?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
vizita
Portal
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
3 živila, ki vam bodo pomagala dlje časa ohraniti mladosten videz: najboljši naravni viri kolagena
3 živila, ki vam bodo pomagala dlje časa ohraniti mladosten videz: najboljši naravni viri kolagena
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
moskisvet
Portal
Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
V večjem delu države izjemno sušne razmere, nekaj olajšanja bodo prinesle padavine prihodnje dni
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
okusno
Portal
Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804