Ozonska luknja nad južnim polom presegla velikost Antarktike

Po razmeroma standardnem začetku se je letošnja ozonska luknja močno povečala predvsem v preteklih dveh tednih, ugotavljajo znanstveniki Copernicusa, evropske službe za spremljanje atmosfere. S tem je postala večja kot 75 odstotkov ozonskih lukenj na tej stopnji sezone od leta 1979.

Ozonska luknja je sicer prostorsko in časovno omejen pojav, ki se med avgustom in oktobrom vsako leto pojavi nad južnim zemeljskim polom. Letos pa je postala večja od celine, nad katero se razteza – Antarktike. "Letos se je ozonska luknja začela razvijati v pričakovanju s preteklimi leti. Do začetka septembra je bila tudi zelo podobna lanski, vendar pa se je nato prelevila v eno izmed največjih in najdlje trajajočih ozonskih lukenj, kar smo jih zabeležili v tem delu sezone," je dejal direktor Copernicusa Vincent-Henri Peuch.