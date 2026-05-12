Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Pacient nič': Kdo je bil 70-letni Leo Schilperoord?

Amsterdam, 12. 05. 2026 15.02 pred 59 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Leo Schilperoord (X)

Oblasti so identificirale nizozemskega državljana, t. i. pacienta nič v izbruhu hantavirusa na ladji MV Hondius. Gre za 70-letnega ornitologa Lea Schilperoorda, ki se je skupaj s soprogo na plovilo vkrcal 1. aprila, manj kot teden dni kasneje pa je začel kazati prve simptome bolezni. Njegovo stanje se je hitro poslabšalo, 11. aprila pa je umrl.

70-letni Leo Schilperoord in njegova 69-letna soproga Mirjam Schilperoord sta bila na petmesečnem potovanju po Južni Ameriki. 1. aprila sta se vkrcala na ladjo MV Hondius, manj kot teden dni kasneje pa je moški začel kazati simptome bolezni, vključno z visoko vročino, glavoboli, bolečinami v trebuhu in drisko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo stanje se je hitro poslabšalo, umrl je na ladji. Njegovo truplo so z ekspedicijske ladje odnesli šele po 14 dneh, ko so prispeli na otok Sveta Helena. Tam je izstopila tudi njegova soproga, ki je le nekaj dni kasneje umrla v bolnišnici.

Preberi še Francozinji dejali, da je tesnobna, zdaj je v kritičnem stanju

Že pred tem so se pojavila ugibanja, da se je par z virusom najverjetneje okužil med opazovanjem ptic v mestu Ushuaia pred vkrcanjem. Ob razkritju njunih identitet pa je zdaj postalo znano, da je bil "pacient nič" prav nizozemski ornitolog, ki se je navduševal nad opazovanjem ptic, pišejo tuji mediji.

Par je bil dobro znan v nizozemskih krogih opazovanja ptic. Leta 1984 sta bila soavtorja študije o rožnatonogih goseh za nizozemsko ornitološko revijo Het Vogeljaar, njune odprave pa so ju popeljale po vsem svetu. Leta 2013 sta opravila 12-dnevno zasebno popotovanje z opazovanjem ptic in divjih živali na Šrilanki, kasneje pa sta pisala o opazovanju redke sove Serendib Scops.

Odlagališče odpadkov Ushuaia, Argentina
Odlagališče odpadkov Ushuaia, Argentina
FOTO: Profimedia
Virus se širi z vdihavanjem aerosoliziranih delcev iz iztrebkov in urina glodalcev.

Par naj bi 27. marca med opazovanjem ptic obiskal odlagališče odpadkov, kjer se je verjetno okužil z redkim andskim sevom virusa, ki je edini hantavirus, za katerega je znano, da se prenaša s človeka na človeka. Čeprav se mu domačini izogibajo, pa je kraj znan kot romarsko mesto za opazovalce ptic, ki upajo, da bodo videli belogrlo karakaro, imenovano tudi Darwinova karakara.

Nizozemska ekspedicijska ladja je prevažala 112 drugih potnikov, med katerimi je bilo veliko znanstvenikov in ljubiteljev opazovanja ptic.

Leo Schilperoord hantavirus mirjam Schilperoord pacient nič

Bodo letalske karte to poletje cenejše?

Kritično pomanjkanje 136 zdravil: EU z dogovorom o ukrepih za rešitev

24ur.com Zaradi sepse umrl množični morilec, znan kot 'apartheidovski morilec'
24ur.com Bam Margera med pljučnico doživel več napadov: Razglasili so me za mrtvega
Moskisvet.com Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Vizita.si Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
24ur.com Igralec Eric Dane v solzah spregovoril o bolezni: To ni moj konec
24ur.com S covidom okužen rekordnih 613 dni, 72-letni Nizozemec naposled umrl
Moskisvet.com Njegovo življenje po tej tragični novici ni bilo več isto
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
12. 05. 2026 16.24
Jaz jih kar na tubi gledam v živo.
Odgovori
+2
2 0
sseebbaa
12. 05. 2026 16.18
imeli si možnost potopiti to križarko dokler je bil še čas...zdaj bido ti vplivneži raztepli virus po celi obli
Odgovori
-2
2 4
York
12. 05. 2026 16.17
In Izola je vsa navdušena nad tem, da bo že letos sprejela goste z mednarodnih križark. Njih nekaj tisoč, ki se bo razkropilo najprej po Izoli in okolici. V nadaljevanju po celi Sloveniji. Zaslužek čez vse.
Odgovori
+4
5 1
Infiltrator
12. 05. 2026 15.59
Kaj nam želijo prodajat ɓučke....
Odgovori
-4
2 6
Kumul
12. 05. 2026 15.53
Naslednjih 14 dni bo odločilnih.
Odgovori
+2
4 2
Uporabnik1888402
12. 05. 2026 15.52
Ce bi si kdaj roke umil, se vedno bi zivel ..
Odgovori
-4
3 7
GASLIGHTING DOUBLE BIND
12. 05. 2026 15.45
pol pa pejt na potovanje.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713