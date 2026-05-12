'Pacient nič': Kdo je bil 70-letni Leo Schilperoord?

70-letni Leo Schilperoord in njegova 69-letna soproga Mirjam Schilperoord sta bila na petmesečnem potovanju po Južni Ameriki. 1. aprila sta se vkrcala na ladjo MV Hondius, manj kot teden dni kasneje pa je moški začel kazati simptome bolezni, vključno z visoko vročino, glavoboli, bolečinami v trebuhu in drisko.

Njegovo stanje se je hitro poslabšalo, umrl je na ladji. Njegovo truplo so z ekspedicijske ladje odnesli šele po 14 dneh, ko so prispeli na otok Sveta Helena. Tam je izstopila tudi njegova soproga, ki je le nekaj dni kasneje umrla v bolnišnici.

Že pred tem so se pojavila ugibanja, da se je par z virusom najverjetneje okužil med opazovanjem ptic v mestu Ushuaia pred vkrcanjem. Ob razkritju njunih identitet pa je zdaj postalo znano, da je bil "pacient nič" prav nizozemski ornitolog, ki se je navduševal nad opazovanjem ptic, pišejo tuji mediji. Par je bil dobro znan v nizozemskih krogih opazovanja ptic. Leta 1984 sta bila soavtorja študije o rožnatonogih goseh za nizozemsko ornitološko revijo Het Vogeljaar, njune odprave pa so ju popeljale po vsem svetu. Leta 2013 sta opravila 12-dnevno zasebno popotovanje z opazovanjem ptic in divjih živali na Šrilanki, kasneje pa sta pisala o opazovanju redke sove Serendib Scops.

Odlagališče odpadkov Ushuaia, Argentina FOTO: Profimedia

Virus se širi z vdihavanjem aerosoliziranih delcev iz iztrebkov in urina glodalcev.