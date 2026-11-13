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Pacient prijavil nasilje, bolnišnica predala posnetke policiji: pet pridržanih

Zenica, 13. 11. 2026 11.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Psihiatrija

Policija v Zenici v Bosni in Hercegovini je pridržala pet zaposlenih v tamkajšnji bolnišnici zaradi suma nasilja nad pacientom. Incident se je zgodil na psihiatričnem oddelku, primer pa preiskuje policija, so potrdili na ministrstvu za notranje zadeve Zeniško-dobojskega kantona.

Kot navajajo mediji, so pridržali pet oseb, starih od 24 do 36 let, ki so osumljene nasilnega vedenja. Po dosedanjih informacijah naj bi pri obravnavi pacienta uporabili prekomerno silo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policijo je o dogodku obvestila uprava bolnišnice, potem ko je pacient iz Visokega, ki je bil hospitaliziran na psihiatričnem oddelku, podal prijavo. Bolnišnica je policiji predala razpoložljivo dokazno gradivo, vključno z videoposnetki incidenta.

V bolnišnici v Zenici so v odzivu izrazili pretresenost zaradi ravnanja svojih zaposlenih. Poudarili so, da imajo ničelno toleranco do kakršne koli oblike nasilja, neprofesionalnega ravnanja ali kršitev medicinske etike.

Ob tem so zagotovili polno sodelovanje s preiskovalnimi organi, da bi bili odgovorni ustrezno sankcionirani. Kot so zapisali, je njihovo ravnanje usmerjeno predvsem v zaščito pravic, varnosti in dostojanstva pacientov, poroča Hina.

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