Tujina

Pacientka umrla po rutinski operaciji kolka

09. 02. 2026 15.05

Avtor:
L.M.
Operacija

Pacientka, stara okoli 50 let iz okolice Pulja, je umrla po operaciji kolka, ki so jo v puljski bolnišnici izvedli v nedeljo zvečer, čeprav za poseg ni bilo nujne medicinske indikacije in bi ga lahko opravili naslednji dan v rednem delovnem času. Operacijo sta izvedla travmatolog in mlajša ortopedinja.

Operacijo je potrebovala, ker je dva dni prej padla po stopnicah in si zlomila kolk ter komolec, poroča Net.hr. Operacije kolkov danes veljajo za rutinske in nenevarne.

Zapletov po operaciji niso pravočasno prepoznali. Kljub slabšanju življenjskih funkcij zdravniki niso takoj posumili na krvavitev. Žilnega kirurga, ki ob nedeljah ni stalno prisoten v bolnišnici, so poklicali z zamudo, nadaljnje operativne posege pa izvedli prepozno, da bi lahko preprečili smrt. Kasneje so ugotovili, da je bila med operacijo poškodovana arterija za medenično kostjo, in to na več mestih.

Bolnišnica
Bolnišnica
FOTO: Shutterstock

Po navedbah virov iz bolnišnice bi lahko pravočasna diagnostika, na primer ultrazvočna preiskava, ki je bila na voljo, bistveno prej razkrila vzrok zapletov, vendar je niso opravili. Opozorili so tudi, da je imel isti kirurg v preteklosti že podoben primer, ki se je takrat končal brez tragičnih posledic.

Vodstvo bolnišnice poudarja, da so bili za operacijo izpolnjeni vsi pogoji in da pri ukrepanju ni bilo zamud, piše Net.hr. Ob tem izpostavljajo, da so krvavitve znan in možen zaplet tudi pri pravilno izvedenih operacijah. Nasprotno pa nekateri zaposleni opozarjajo na organizacijske pomanjkljivosti.

O smrti pacientke so bile takoj obveščene družina in pristojne institucije, opravljena je bila obdukcija, primer pa so istega dne prijavili državnemu tožilstvu.

puljska bolnišnica smrt krvavitev operacija kolk

Domen Prevc: Videl sem, kje so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren

Netanjahu zaostril nadzor na Zahodnem Bregu, Hercog nezaželen gost

